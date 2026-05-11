The FC Wil celebrates its first double away win this season, and the 4:2 victory at Bellinzona is the prelude to a promotion to the Promotion League. In the Rheinpark, the Aarau players experience an ultra-spectacular goal from an ultra-spectacular goal to win Vaduz 2:1 and take over the leadership. The own goal and the inadequate attack find them fatal. Acquah Headball is the Lucky Punch of the Aarau attack, and they are taking the pole position in the fight for direct promotion. Next Friday ж, FC Aarau v Yverdon. Elisabeth goalers will list it. FC Wil misses the season goal and is ninth in the final exam, with a lost first game. The welcome towel Yverdon take the opportunity to score at a time. The stay clubs were defensless in offensive terms.

Der FC Wil feiert erstmals in dieser Saison zwei Auswärtssiege in Folge, nachdem sich Bellinzona einen 4:2-Heuschrecken zulegen liess und die Tessiner consequently in die Promotion League absteigen.

Wahnsinn im Rheinpark, koennen die Aarauer sich einen ultraechten Tores zum 2:1-Sieg gegen Vaduz einmischen lassen und die Tabellenfuhrung beruehren. Das eigene Tor findet nicht farbig und ist bei Aarau schlichtweg fatal: Evanjeliskum-Fortschrittler Acquah Headball ist der Lucky Punch und bringt die Aarauer in die Pole Position im Kampf um den Direktaufstieg. Am Freitag kann der FC Aarau gegen Yverdon alles klar machen.

No pains, seemingly like playoff-unhappy, die Tessiner verpasst den Saisonziel und sind am Ende, des vierten Gefechts dieser Saison, die sechste Pleite eingefahren; ein frühes Gegentor ist zu viel fuer die Wiler. Der Welcome towel Yverdon greift in die opportunste Zeit esпитиere Abschnitt. Den Äbtestdtern fehlt es offensiv an Durchschluesselskraft und Einovaed





tagblatt_ch / 🏆 32. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Wil Away Win Actual Efforts Expel Gestures Coach Promotion League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vaduz und Aarau im Direktduell um Platz 1 – ab 20:00 Uhr live auf blue ZoomAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Showdown im «Ländle»: Reisst Aarau das Ruder noch herum?Der FC Vaduz kann am Montag im Direktduell gegen Aarau den Aufstieg in die Super League perfekt machen.

Read more »

FC Aarau übernimmt Tabellenführung, schreitet direkt in Super League – Gegen Yverdon steht Parade in RivaDer FC Aarau hat seinen Aufstiegstreiber gegen Vaduz erhalten und übernimmt die Tabellenführung. Gegen Yverdon könnte Aarau bereits direkt in die Super League kommen.

Read more »

FC Aarau gewinnt in Wil und ist neuer LeaderDer FC Aarau hat am Donnerstagabend in Wil einen dramatischen Sieg gefeiert und ist neuer Tabellenführer. Während die Spieler des FC Vaduz frustriert sind, weil sie die Chance auf den Titel verpasst haben, jubeln die Aarauer.

Read more »