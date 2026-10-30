FC Villarreal verliert gegen Espanyol Barcelona durch Cabrera-Tor

Der FC Villarreal unterliegt Espanyol Barcelona 0:1. Leandro Cabrera erzielt das entscheidende Tor, ein Treffer von Roberto Fernández wird per VAR aberkannt.

Der FC Villarreal hat am 20. Spieltag der spanischen LaLiga eine 0:1-Niederlage gegen Espanyol Barcelona hinnehmen müssen. Das entscheidende Tor erzielte Leandro Cabrera für die Gäste aus Barcelona. Der Treffer fiel in der zweiten Halbzeit und wurde von Bryan Zaragoza per Flanke nach einer Standardsituation vorbereitet. Der FC Villarreal bleibt damit ohne Punkte, während Espanyol Barcelona einen wichtigen Auswärtssieg feiern kann.

Cabrera trifft nach Standardsituation

Das Tor fiel nach einer Standardsituation, die Bryan Zaragoza per Flanke in den Strafraum brachte. Leandro Cabrera verwertete die Hereingabe mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte und traf oben links. Für den FC Villarreal war es ein Rückschlag, nachdem die Mannschaft zuvor mehrere Chancen nicht nutzen konnte. Besonders Georges Mikautadze und Tajon Buchanan scheiterten mehrfach mit ihren Abschlüssen.

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Bereits vor dem Gegentor musste der FC Villarreal einen frühen Wechsel verkraften. Nicolas Pepe kam für den verletzten Gerard Moreno ins Spiel. Pepe war anschließend bemüht, das Spiel der Gastgeber zu beleben, doch seine Abschlüsse blieben ohne Erfolg. Espanyol Barcelona verteidigte in der Folge kompakt und ließ nur wenige klare Torchancen zu.

VAR erkennt Treffer von Roberto Fernández ab

Für Aufregung sorgte eine VAR-Entscheidung in der zweiten Halbzeit. Roberto Fernández von Espanyol Barcelona traf zunächst, doch das Tor wurde nach Eingriff des Video-Schiedsrichters zurückgenommen. Die Partie blieb zu diesem Zeitpunkt torlos. Der FC Villarreal konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen und blieb im Angriff weiterhin glücklos.

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Die Gastgeber drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch Espanyol Barcelona verteidigte geschickt. Santi Comesaña sah für überhartes Einsteigen eine Gelbe Karte. Auch die Bemühungen von Nicolas Pepe und Georges Mikautadze aus der Distanz blieben ohne Erfolg. Der FC Villarreal verlor damit ein wichtiges Heimspiel im Kampf um die europäischen Plätze.

Wechsel prägen das Spielgeschehen

Beide Mannschaften nahmen im Laufe der Partie personelle Veränderungen vor. Espanyol Barcelona brachte Javi Puado für Bryan Zaragoza sowie Pol Lozano für Rafel Bauzà. Aufseiten des FC Villarreal kam Ayoze Pérez für Alberto Moleiro. Diese Wechsel sollten neue Impulse setzen, konnten die Partie aber nicht mehr entscheidend zugunsten der Gastgeber wenden.

Die erste Halbzeit endete torlos, obwohl beide Teams Möglichkeiten hatten. Nicolas Pepe und Georges Mikautadze scheiterten mehrfach an der Espanyol-Abwehr. Für den FC Villarreal war es ein gebrauchter Tag, an dem die Chancenverwertung erneut zum Problem wurde. Espanyol Barcelona hingegen nutzte seine Gelegenheit eiskalt und nahm drei Punkte mit nach Hause.