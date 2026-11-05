FC Vaduz und Lutfi Dalipi: Torschütze im Fokus der Nationalmannschaft

Lutfi Dalipi glänzt bei FC Vaduz mit 5 Toren und 9 Vorlagen. Trainer Marc Schneider lobt seine Kreativität. YB-Stürmer steht im Fokus, Nationaltrainer Murat Yakin sieht keine Chance.

Der 20-jährige Offensive Lutfi Dalipi hat beim FC Vaduz einen fulminanten Einstand in der Super League geschafft. Seit über zweieinhalb Jahren beobachtet Trainer Marc Schneider den Spieler bereits auf dem Radar, ehe der Transfer im Sommer endlich zustande kam. Dalipi wechselte leihweise vom BSC Young Boys (YB) nach Liechtenstein und bestätigte den Wechsel mit sofortigen Ergebnissen.

Leistungsdaten und taktische Freiheit

In den ersten zwölf Meisterschaftspartien steuerte der Offensivspieler fünf Tore und neun Vorlagen bei. Lediglich der YB-Stürmer Samuel Essende hat in dieser Phase mehr Scorerpunkte gesammelt. Dalipi beschreibt seine größte Stärke als Kreativität. Trainer Marc Schneider gewährt ihm dabei große Freiheiten im Spiel, sodass er sich so bewegen kann, wie es ihm am besten liegt. Das einfache Rezept für seinen Erfolg lautet, dass er Spaß am Spiel hat und das volle Vertrauen vom Trainerstab genießt.

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Persönliche Ziele und Verbesserungspotenzial

Trotz der starken ersten Saisonhälfte sieht Dalipi weiterhin Raum für Wachstum. Er gibt zu, dass er sich im körperlichen Bereich noch steigern muss. Auch an der Effizienz vor dem Tor arbeitet er aktiv. Sein Ziel ist es, eines Tages wieder für den BSC Young Boys zu spielen, was er bereits mehrfach betont hat. Die Leihe läuft bis zum kommenden Sommer, anschließend ist eine Rückkehr nach Bern geplant. Dennoch steht sein Name bereits auf der Wunschliste ausländischer Klubs.

Nationalmannschaft und diplomatische Abgrenzung

Der BSC Young Boys hält den Spieler zwar im Blick, doch Dalipi konzentriert sich aktuell voll auf den FC Vaduz. Er möchte nicht in die Zukunft blicken, sondern den Erfolg in Liechtenstein verteidigen. Die starke Leistung hat auch Diskussionen über die Nationalmannschaft ausgelöst. Der 20-Jährige könnte theoretisch für die Schweiz, Portugal, Albanien oder den Kosovo auflaufen. Er durchlief von der U18 bis zur U21 alle Nachwuchsstationen in der Schweiz.

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Entscheidung des Nationaltrainers Murat Yakin

Nationaltrainer Murat Yakin bestätigte am Donnerstag an der Medienkonferenz zur Kadernominierung, dass Dalipi derzeit keinen Platz im A-Nationalteam hat. Yakin argumentiert, dass im Mittelfeld aktuell ein großes Angebot vorhanden ist und die Konkurrenz groß sei. Zudem ist unklar, ob Dalipi überhaupt für die Schweiz spielen möchte. Medien berichten, er habe sich entsprechend seinen Versprechen an seinen Großvater für Albanien oder den Kosovo entschieden.

Kommunikation über die zukünftige Nationalmannschaft

Dalipi selbst gab die Entscheidung zur Nationalmannschaft noch nicht öffentlich bekannt. Er wollte sich noch nicht explizit äußern, betonte aber, dass die Wahl bereits gefallen sei. Die Kommunikation über das endgültige Land werde zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Für den FC Vaduz bleibt er jedoch bis zum Sommer der zentrale Kreativkopf, der mit seinen statistischen Werten in der Super League auf sich aufmerksam macht.