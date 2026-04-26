Der FC Thun steht trotz einer späten Niederlage gegen Lugano kurz vor dem Gewinn des Meistertitels. Kult-Trainer Hanspeter Latour blickt stolz auf die Entwicklung seines Herzensklubs zurück und plant, die mögliche Meisterfeier im Stadion mitzuerleben.

Der FC Thun steht trotz einer späten Niederlage gegen Lugano kurz vor dem Gewinn des Meistertitels in der Schweizer Super League . Die Mannschaft des Aufsteigers hat eine beeindruckende Saison gespielt und befindet sich in einer hervorragenden Position, um die Meisterschaft zu feiern.

Kult-Trainer Hanspeter Latour, der den Verein in der Vergangenheit bereits in die höchste Liga geführt hat, blickt mit Stolz auf die Entwicklung seines Herzensklubs zurück. Im Interview mit blue Sport äußerte er seine Freude über den Erfolg und betonte, dass er das Ergebnis seiner früheren Arbeit mit den heutigen Schlüsselspielern sieht. Mit Blick auf seinen bevorstehenden 80. Geburtstag bezeichnete er die mögliche Meisterschaft als ein außergewöhnliches Ereignis.

Latour plant, die mögliche Meisterfeier am Samstagabend im Stadion persönlich mitzuerleben. Obwohl er sich in den letzten Jahren weitgehend aus dem Rampenlicht der Fußballwelt zurückgezogen hat, möchte er diesen potenziell historischen Tag in der 128-jährigen Vereinsgeschichte nicht verpassen. Er hatte dem Aufsteiger zwar eine gute Rolle in der Meisterschaft zugetraut, aber den Erfolg als Schweizer Meister hätte er nicht unbedingt vorhergesagt. Dennoch gesteht er ein, dass er insgeheim gehofft hat.

Er erinnert sich an die anfängliche Skepsis vieler Beobachter, die trotz des großen Vorsprungs von 14 Punkten auf die Konkurrenz immer auf einen Einbruch des FC Thun gewartet haben. Dieser Einbruch kam jedoch nie. Latour drückt seine Vorfreude mit einem Schmunzeln aus: «Dä Chübel chunt uf Thun – hoffentlich hüt! », und fügt hinzu: «Und sonst halt morgen oder übermorgen.

» Er betrachtet die Saison als das «i-Tüpfelchen» auf seiner langen Karriere und freut sich, dass er diesen Moment noch erleben darf. Als Trainer führte er den FC Thun bereits 2002 in die Nationalliga A (heutige Super League) und ist seitdem Ehrenmitglied des Vereins. Die Erfolge des FC Thun sind auch das Ergebnis der Arbeit von ehemaligen Schützlingen Latours. Präsident Andres Gerber, Trainer Mauro Lustrinelli und Assistenzcoach Nelson Ferreira sind allesamt Spieler, die er einst nach Thun geholt hat.

Latour gesteht, dass er sich über deren Erfolg besonders freut. Er erinnert sich an die Qualitäten seiner ehemaligen Spieler: Gerber war ein umsichtiger Captain, der sich stets um das Wohl der Mannschaft kümmerte, und Lustrinelli war ein cleverer und wertvoller Spieler. Er erzählt eine Anekdote über Lustrinellis Kopfballtor gegen den FC Basel, obwohl er körperlich unterlegen war. Diese Erfahrung habe Lustrinelli zu einem klugen Trainer gemacht, der weiß, wie er seine Mannschaft aufstellen muss.

Neben Latours Einfluss auf die sportliche Entwicklung des Vereins zeigt sich auch die Vielseitigkeit des aktuellen Trainerteams. Lustrinelli betätigt sich in seiner Freizeit als DJ und legt vor allem House und Italo-Pop auf. Er lud blue Sport zu einem Risotto ein und verriet seine Zutaten für den Erfolg seines Teams. Trotz der jüngsten Niederlage gegen Lugano bleibt die Meisterschaft für den FC Thun in greifbarer Nähe, und die Fans hoffen auf eine baldige und erfolgreiche Vollendung dieser außergewöhnlichen Saison





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