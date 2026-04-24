Der FC Thun hat die Chance, am Wochenende die Meisterschaft zu gewinnen. Ein Sieg gegen Lugano macht es möglich, andernfalls könnte ein Sieg von YB gegen St. Gallen den Titel sichern. Alle Informationen zum entscheidenden Wochenende.

Der FC Thun steht vor dem möglicherweise entscheidenden Wochenende in der Swiss Football League. Die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli hat die Chance, bereits am Samstagabend die Meisterschaft zu feiern, doch der Weg dorthin ist nicht ganz so einfach, wie es die Tabellenlage vermuten lässt.

Die Ausgangslage ist klar: Ein Sieg gegen den FC Lugano am Samstag um 20:30 Uhr in der Stockhorn-Arena besiegelt den Titel für die Berner Oberländer. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger, den FC St. Gallen, beträgt komfortable 14 Punkte, fünf Runden vor Saisonende. Dies macht den FC Thun zum klaren Favoriten und lässt eine Meisterschaft erwarten, die sich in den letzten Wochen immer weiter abgezeichnet hat.

Sollte der FC Thun jedoch gegen Lugano nicht gewinnen – sei es durch eine Niederlage oder ein Unentschieden – rückt das Spiel des Kantonsrivalen, Young Boys Bern (YB), am Sonntag ins Zentrum der Aufmerksamkeit. YB empfängt den FC St. Gallen um 16:30 Uhr. Sollte St. Gallen gegen YB gewinnen, bleibt die Meisterschaft für den FC Thun noch nicht besiegelt. In diesem Szenario würde die Spannung bis zum letzten Spieltag erhalten bleiben.

Die Situation ist pikant, da der FC Thun möglicherweise indirekt von der Unterstützung seines ehemaligen Clubs, YB, profitieren könnte, um die Meisterschaft zu sichern. Die letzten beiden Duelle gegen Lugano gingen knapp mit einem Tor Unterschied verloren, was die Aufgabe am Samstag keineswegs unterschätzen lässt. Trotzdem sehen Experten den FC Thun aufgrund der Tabellenkonstellation, des Heimvorteils und der allgemeinen Ausgangslage als Favoriten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der FC Thun die Meisterschaft gewinnt, ist objektiv betrachtet sehr hoch, selbst wenn sie nicht am Samstagabend perfekt gemacht wird. Der Meisterpokal wird traditionell im Anschluss an das letzte Heimspiel der Saison überreicht. Die Berichterstattung rund um das Spiel des FC Thun gegen Lugano wird besonders umfassend sein. Neben der Übertragung durch Blue Sport, dem Pay-TV-Sender, der alle Spiele der Swiss Football League zeigt, wird auch SRF 2 das Spiel live übertragen.

Ein Liveticker wird parallel auf unserer Plattform laufen und Sie mit allen wichtigen Informationen aus der Stockhorn-Arena versorgen. Zusätzlich wird ein separater Ticker über die Ereignisse rund um das Stadion und mögliche Feierlichkeiten informieren. Im Falle eines Triumphs sind exklusive Bilder aus der Kabine geplant. Im Kader des FC Thun gibt es einige Veränderungen.

Nachdem Marco Bürki nach einer Grippe wieder ins Team zurückgekehrt ist, könnte Genís Montolio weichen müssen. Michael Käit wird voraussichtlich Justin Roth in der Startaufstellung ersetzen. Der FC Thun kann auf eine lange Tradition und eine engagierte Fangemeinde zählen. Der Journalist, der seit 2007 die Sportredaktion unterstützt und sich intensiv mit dem regionalen Geschehen, insbesondere dem FC Thun, befasst, wird Sie mit allen wichtigen Informationen versorgen.

Die Spannung steigt, und die Fans des FC Thun hoffen auf einen erfolgreichen Abschluss der Saison und die lang ersehnte Meisterschaft





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Thun YB Super League Meisterschaft Fussball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Freinacht in Thun nach allfälligem Meistertitel des FC ThunDie Stadt Thun hat im Falle eines Meisterschaftsgewinns des FC Thun für das anstehende Wochenende eine Freinacht in Aussicht gestellt. Gastronomiebetriebe dürften Fans die ganze Nacht lang bedienen.

Read more »

Meistertitel in Sicht: In Thun könnte es am Wochenende laut werdenDer FC Thun steht kurz vor dem ersten Meistertitel. Wenn es am Wochenende schon so weit ist, darf durchgefeiert werden.

Read more »

Meistertitel in Sicht: In Thun könnte es am Wochenende laut werdenDer FC Thun steht kurz vor dem ersten Meistertitel. Wenn es am Wochenende schon so weit ist, darf durchgefeiert werden.

Read more »

So will der FC Thun seinen ersten Meistertitel feiernAm Samstag kann der FC Thun das Fussball-Wunder vollbringen. Der Club informiert nun, wann, wo und wie der erste Meistertitel gefeiert werden würde.

Read more »

FC Thun vor historischem Meistertitel – Stadt bereitet grosse Feier vorDer FC Thun steht kurz vor dem Gewinn seines ersten Meistertitels in der Vereinsgeschichte. Die Stadt Thun plant bereits eine grosse Feier mit Fanumzug und Freinacht.

Read more »

Stadt Thun schreibt 2025 trotz Steuersenkung schwarze NullDie Stadt Thun hat ihre Rechnung für das Jahr 2025 mit einem kleinen Überschuss abgeschlossen. Trotz einer Steuersenkung resultiert ein Gewinn von 0,5 Millionen Franken. Budgetiert war ein Plus von 0,4 Millionen Franken.

Read more »