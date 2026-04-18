Der FC Thun, ein Traditionsverein aus dem Berner Oberland, erlebt einen sportlichen Höhenflug, der sogar internationale Aufmerksamkeit erregt. Die überraschende Verschiebung eines entscheidenden Spiels aufgrund eines Kabinenbrandes beim Gegner und die damit verbundene Aufmerksamkeit der Medien passen zum ungewöhnlichen Charakter des Klubs, dessen Wurzeln in der Mittelschicht und einer ausgeprägten Geselligkeit liegen.

Internationale Kamerateams waren am 11. April nach Thun gereist, angelockt von der Aussicht, dass der Aufsteiger FC Thun einen weiteren Schritt auf dem Weg zum scheinbar unvermeidlichen Meistertitel machen könnte. Diese Nachricht hatte Wellen über die Landesgrenzen hinaus geschlagen. Doch kurz vor Spielbeginn brach ein Feuer in der Kabine des FC Basel aus, was zur unerwarteten Verschiebung des Spiels um eine Woche führte. Die ausländischen Journalistinnen und Journalisten mussten unverrichteter Dinge die Stockhorn Arena verlassen. Diese kuriose Wendung, die dem Fussball märchen des FC Thun eine weitere Facette hinzufügt, passt perfekt zum Image des Klubs aus dem Berner Oberland , der seit jeher einen etwas anderen Weg geht.

Mevion Heim, ein SRF-Reporter, untersuchte 2012 im Rahmen seiner Bachelorarbeit die Ursprünge dieses aussergewöhnlichen Vereins. Während viele andere Klubs wie GC oder Lausanne von englischen Studenten gegründet wurden, war die Gründung des FC Thun primär durch Vertreter der Mittelschicht geprägt. In der Jubiläumsschrift zum 50. Geburtstag des FCT wird die Gründung im Jahr 1898 wie folgt beschrieben: „Als sich im Gasthaus zum Sternen auf dem Marktplatz eine Schar junger Männer einfanden, die dem Beispiel anderer Städte folgend den Versuch unternahmen, auch in Thun einen Fussballclub zu gründen.“

Doch die anfängliche Suche nach Mitgliedern gestaltete sich schwierig, und der Verein wurde nach nur zwei Jahren aufgelöst. Zweieinhalb Jahre später erfolgte jedoch im selben Gasthaus Sternen die Wiedergründung. Zum ersten Mal erhielt die Mannschaft eine einheitliche Kleidung, beschrieben als „Muster Klein in Farbe weiss und rot“. Bemerkenswerterweise war der bestbezahlte Mann des Vereins der Materialverwalter, der eine Gratifikation von 30 Franken erhielt. Die anfänglichen Beitrittskosten von 2,50 Franken wurden bald auf einen Franken reduziert, um, wie es im Versammlungsprotokoll vom 30. November 1905 heisst, „unbemittelten Jünglingen u. Lehrlingen den Beitritt zum Verein zu ermöglichen“. Diese Offenheit gegenüber weniger wohlhabenden Teilen der Bürgerschaft war ein Merkmal des Klubs.

Darüber hinaus waren auch Frauen beim FC Thun willkommen. Rund um die Neugründung im Jahr 1905 gab es fünf weibliche Passivmitglieder, wobei insbesondere Wirtinnen von Gasthäusern bevorzugt wurden. Ein zentraler Aspekt des Vereinslebens, der in den alten Schriften immer wieder betont wird, war die ausgeprägte Geselligkeit. Der jährliche „Surchabisabe“ war ein Höhepunkt dieser Tradition. Er lockte laut der Chronik „ca. 30 trinklustige Passiv & Activmitglieder“ an, angezogen von „Gerstensaft, Surchabis, Musikbegleitung“. Über hundert Jahre später versucht der Klub aus dem Berner Oberland, der oft als „kleiner Bruder“ der Young Boys bezeichnet wird, diese familiäre Stimmung zu bewahren. Was nun neu hinzukommt, ist der grosse sportliche Erfolg. Der bevorstehende Meistertitel ist derart bemerkenswert, dass er sogar international hohe Wellen schlägt und das Interesse vieler Medien geweckt hat





srfsport / 🏆 10. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Thun Fussball Meistertitel Berner Oberland Tradition

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Artemis-2: Landung fühlte sich an wie Sprung vom HochhausAls erste Menschen seit mehr als 50 Jahren haben die Artemis-2-Astronauten den Mond umrundet. Zurück auf der Erde erzählen sie jetzt erstmals ausführlich davon.

Read more »

Thun feiert Frühling: Mode, Musik und ein Hauch von HerbstzeitlosenDie Thuner Innenstadt verwandelt sich am 18. April in einen Modesteg, auf dem 16 Geschäfte die neuesten Frühlingskollektionen präsentieren. Parallel dazu locken musikalische Darbietungen und das Lustspiel "Bschitti, Mischt un Scheeheitswahn" des Jodlerklubs Stechelberg. Währenddessen feiert Merligen den Herbst mit dem Herbstzeitlosen, und die Musikgesellschaft Brienzwiler gibt Konzerte. Die Après-Ski-Saison endet mit einem DJ-Set.

Read more »

Thun: Thomas Hiltpold rückt für Grüne in Grossen Rat nachThomas Hiltpold (Grüne) kann wieder ins Berner Kantonsparlament einziehen. Grund ist eine Rochade wegen der Wahl von Aline Trede in den Regierungsrat.

Read more »

FC Basel nach Kabinenbrand: Lichtsteiner lobt Teamgeist vor Auswärtsspiel gegen ThunEine Woche nach einem Brand in der Kabine des FC Basel steht das Team vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Thun. Der gesperrte Trainer Stephan Lichtsteiner äußert sich positiv über die Moral und Zielstrebigkeit seiner Spieler, die sich trotz der widrigen Umstände auf ihre sportlichen Ziele konzentrieren. Die Verantwortung im Trainerteam wird während Lichtsteiners Sperre von seinem Assistenten getragen.

Read more »

Soitec Aktie: Französischer Halbleiterhersteller profitiert vom KI-Boom dank PhotonikDas französische Unternehmen Soitec, ein Hersteller von Halbleitermaterialien, verzeichnet einen rasanten Kursanstieg von fast 270 Prozent in diesem Jahr, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach Photonik-Technologie für Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Analysten erhöhen ihre Kursziele für das Unternehmen.

Read more »

Sonderwünsche vom Chef: Haustiere füttern, Affären koordinieren und mehrAngestellte berichten von kuriosen Aufgaben, die weit über ihre Stellenbeschreibung hinausgehen. Von Schildkröten füttern bis zum Puffer zwischen Ehepartner und Affäre – die Realität im Büro ist manchmal wie eine Telenovela.

Read more »