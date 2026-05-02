FC Thun verspielt Meisterschaftschance in Basel – 3:1 Niederlage

Der FC Thun verliert das Auswärtsspiel gegen den FC Basel mit 3:1 und kann die Meisterschaft nicht vorzeitig sichern. Entscheidend waren eine rote Karte für Fabio Fehr und eine starke Leistung der Basler.

Die erhoffte Meisterfeier des FC Thun muss sich erneut verschieben. Im Auswärtsspiel gegen den FC Basel verpassten die Berner Oberländer die Chance, den Titel vorzeitig zu sichern.

Trotz eines frühen Führungstreffers durch Donat Matoshi konnte Thun den Vorsprung nicht verteidigen und verlor letztendlich mit 3:1. Die Partie war von zahlreichen Zweikämpfen und strittigen Schiedsrichterentscheidungen geprägt, die für viel Diskussionsstoff sorgten. Das Spiel begann vielversprechend für Thun, als Matoshi nach einem schönen Spielzug in der 41. Minute die Führung erzielte.

Doch der FC Basel antwortete prompt mit einem sehenswerten Distanzschuss von Metinho, der in der 45. Minute zum Ausgleich traf. Die zweite Halbzeit dominierte der FCB klar. Thun fand kaum noch Mittel, um das Spiel zu gestalten, und wirkte zunehmend frustriert.

Die Basler nutzten ihre Überlegenheit aus und belohnten sich mit zwei weiteren Treffern in der Schlussphase. Ibrahim Salah traf in der 87. Minute zum 2:1, während Koindredi in der Nachspielzeit mit einem souveränen Abschluss den Endstand von 3:1 festlegte. Besonders bitter für Thun war die unnötige rote Karte für Fabio Fehr, der innerhalb weniger Sekunden zwei Gelbe Karten sah.

Auch Christopher Ibayi erhielt nach seiner Auswechslung noch die rote Karte für eine Frustaktion. Die Schiedsrichterleistung von Fedayi San stand im Fokus der Kritik. Während er bei einigen Fouls großzügig zeigte, verweigerte er dem FCB einen klaren Elfmeter nach einem Trikot-Halten im Strafraum. Die VAR-Entscheidung bestätigte seinen Pfiff, was für weitere Verärgerung sorgte.

Dennoch traf San bei den Platzverweisen gegen Fehr und Ibayi die richtigen Entscheidungen. Die Niederlage in Basel ist ein Rückschlag für Thun, doch die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Der Tabellenführer muss nun auf einen Punktverlust des FC St. Gallen im Spiel gegen den FC Sion hoffen, um am kommenden Sonntag die Chance zur Titelgewinnung zu haben. Thun zeigte in der ersten Halbzeit eine gute Leistung, verlor aber in der zweiten Halbzeit den Faden.

Die Basler waren über die gesamte Spieldauer das bessere Team und verdienten sich den Sieg. Abseits des Spielfelds gab es ebenfalls Neuigkeiten: Genis Montolio, der sich gegen Lugano das Kreuzband gerissen hatte, unterstützte seine Mannschaft im Stadion. Auch das Offensivtalent Ethan Meichtry fehlte verletzungsbedingt, soll aber voraussichtlich nächste Woche wieder im Kader stehen. Die Thuner Fans sind enttäuscht, aber hoffen weiterhin auf den Gewinn des Meistertitels.

Die kommenden Spiele werden entscheidend sein, um die Meisterschaft zu sichern. Die Mannschaft muss sich von der Niederlage in Basel erholen und konzentriert auf die nächsten Aufgaben vorbereiten. Der FC Thun hat bewiesen, dass er zu großen Leistungen fähig ist, und wird alles daran setzen, die Meisterschaft zu gewinnen. Die Unterstützung der Fans wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Hoffnung auf die erste Meisterfeier in der Vereinsgeschichte lebt weiter





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