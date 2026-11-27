Trotz der knappen Niederlage gegen Ajax Amsterdam bleibt dem FC Thun die Hoffnung auf den Einzug in die Europa-League-KO-Phase erhalten. Die Analyse der Chancen.

Der FC Thun hat in der Liga-Phase der Conference League seine dritte Niederlage kassiert und unterliegt Ajax Amsterdam deutlich. Diese Pleite markiert den dritten Rückschlag in der laufenden Turnierphase für den Schweizer Verein. Dennoch bleibt die mathematische Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase bestehen, da der Abstand zu den entscheidenden Tabellenplätzen weiterhin minimal ist.

Details zum Spielverlauf und Tabellenstand

Ajax Amsterdam erwies sich im vierten Spiel als zu starke Opposition für die Berner Oberländer. Die Niederlage ist mit Abstand die klarste im aktuellen Turnierverlauf, da die beiden vorherigen Partien gegen Twente und Hajduk Split jeweils nur mit einem Tor Differenz verloren gingen. Aktuell liegt der FC Thun auf Platz 24 der Gesamttabelle. Nur ein einzelner Punkt trennt den Verein von Iberia 1999 aus Georgien, das diesen Rang innehat und somit den Sprung in die Sicherheit verpasst hätte.

Also read Kann der FC Thun auswärts beim grossen Ajax Amsterdam punkten?

Tabelle und Qualifikationsregeln

Die Qualifikation für die Sechzehntelfinalrunde ist an spezifische Platzierungen gebunden. Alle Teams, die zwischen dem achten und dem zweiundvierzigsten Rang abschließen, qualifizieren sich direkt für die nächste Runde. Da der FC Thun derzeit Platz 24 belegt, befindet er sich in einem sehr kritischen, aber noch bewältigbaren Bereich der Tabelle. Der direkte Vergleich zu den Mitbewerbern um die letzten Plätze ist ausschlaggebend für das weitere Vorgehen im Turnier.

Ausblick auf die restlichen Partien

Nächster Gegner der Berner Oberländer in der Conference League ist KAA Gent. Die belgischen Vereine gelten auf dem Papier als klare Favoriten für dieses Duell. KAA Gent befindet sich ebenfalls in einer eher enttäuschenden Europa-Kampagne. Die Bilanz der Belgier besteht aus einem Sieg, einer Niederlage und zwei Unentschieden, wobei eines der Remis-Resultate gegen den Tabellenletzten KuPS aus Finnland erzielt wurde.

Advertisement

Herausforderung in Bulgarien

Am 17. Dezember gastiert der FC Thun bei CSKA Sofia in der letzten Gruppenphase. Dieser Gegner wird als machbares Los eingestuft, da die Bulgaren nur einen Punkt aus einem 2:2 gegen Nordsjaelland zu Buche stehen haben. CSKA Sofia liegt mit diesem Punktestand noch zwei Positionen hinter Thun auf Rang 32 der Konfliktliste. Obwohl der Auswärtstrip nach Bulgarien kein Selbstläufer ist, bieten sich hier klare Möglichkeiten für Punktegewinne.

Realistische Chancen auf den Einzug

Mit vier oder sogar sechs Punkten aus den letzten zwei Spielen ist der Sprung in die Top-24 weiterhin realistisch. Das verbleibende Restprogramm hätte durchaus knapper ausfallen können, doch die Chancen auf die K.o.-Phase leben weiter. Die Spieler und die Trainingsstab müssen die kommenden Spiele intensiv vorbereiten, um die nötigen Punkte im Kampf um die internationalen Qualifikationsplätze zu sichern.