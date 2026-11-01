FC Thun holt sensationellen Sieg bei Lausanne nach 1:4-Rückstand

FC Thun dreht das Spiel bei Lausanne: Nach 1:4-Rückstand und roter Karte gewinnt Gian-Luca Privitellis Team noch mit 5:4 in der Nachspielzeit.

Der FC Thun hat am Freitagabend bei Lausanne eine der spektakulärsten Wenden der jüngeren Schweizer Fussball geschichte vollbracht. Das Team von Trainer Gian-Luca Privitelli lag zunächst mit 1:4 Toren zurück, drehte das Spiel jedoch noch zu einem 5:4-Erfolg. Dieser Sieg ist für die Thuner von enormer Bedeutung, da er nicht nur die Punkte nach Hause bringt, sondern auch die Moral im Team stärkt.

Skandalöse rote Karte und VAR-Eingreifen

Der Beginn des Spiels stand unter einem schlechten Stern für die Gäste. Nach etwa einer halben Stunde brachte Karim Sow Thuns Dursun im Strafraum zu Fall. Sow sah dafür die rote Karte wegen einer Notbremse. Doch der Videoschiedsrichter (VAR) griff ein und stellte fest, dass sich Dursun in einer Abseitsposition befand. Somit blieb Lausanne weiterhin mit allen elf Spielern auf dem Feld.

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Kaum war das Spiel wieder in Gang, kam es zu einer kuriosen Szene. Jan Bamert fiel im Strafraum zu Boden und stoppte den Ball mit den Händen, noch bevor dieser die Torlinie überschritten hätte. Dies führte zu einem Freistoß für Lausanne, was die Gastgeber früh unter Druck setzte.

Lausanne nutzt Patzer und führt vier Tore

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verdoppelte Janneh per Kopf, was die Pausenführung für Lausanne sichern sollte. Nach der Pause machten die nun besseren Gastgeber weitere Tore. In der fünfzigsten Minute patzte Thuns Kapitän Marco Bürki. Ein Ballverlust wurde von Enzo Molebe gnadenlos genutzt, der mit einem Lupfer auf 3:1 stellte.

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Kurz darauf parierte Thuns Torhüter Niklas Steffen einen Schuss von Molebe. Der Ball prallte jedoch an Verteidiger Lucien Dähler und landete im Thuner Tor. Die Führung für Lausanne stieg damit auf vier Tore an. Die Thuner schienen das Spiel bereits verloren zu haben.

Grosse Wende durch Labeau und Christofferson

Hoffnung schürten die Thuner jedoch nach siebzig Minuten. Marco Bürki verwandelte einen Freistoss direkt, und Brighton Labeau traf im Nachschuss zum 2:4. In der achtzigsten Minute folgte der nächste Treffer. Noah Christofferson setzte sich im Strafraum durch und fand Riccardo Braschi, der einschiebt.

Das vermeintliche 5:4 für Thun wurde jedoch nicht gezählt, da ein Handspiel vorlag. Lausanne verschenkte zudem zwei grosse Chancen gegen das leere Tor. In der neunundneunzigsten Spielminute stand Brighton Labeau erneut vor dem Tor und schoss den Ball ins Netz. Dies bedeutete den spektakulären Sieg für den FC Thun.

Ausblick auf Conference League und Heimspiel

Für den FC Thun geht es am Donnerstag in der Conference League weiter. Das Privitelli-Team empfängt Heart of Midlothian in der eigenen Arena. Am Sonntag wartet dann das nächste Heimspiel in der Liga. Der Sieg bei Lausanne wird als moralischer Triumph gewertet, der das Team für die kommenden wichtigen Spiele stärken dürfte.