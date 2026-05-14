FC Thun feiert Meisterpokal nach dramatischer Niederlage

Der FC Thun hat nach einer dramatischen Saison und einem 3:8-Niederlage gegen YB den Meisterpokal erhalten. Der Meister hat Grund zu feiern, aber auch die Niederlage ist vergessen.

Der FC Thun ging im letzten Heimspiel der Saison gegen Kantonsrivale YB so richtig unter und verlor nach zwei Platzverweisen gegen Captain Marco Bürki und Verteidiger Jan Bamert letztlich gleich mit 3:8.

Trotz der Klatsche hat der Meister am Donnerstagabend aber richtig Grund zu Feiern. Die Thuner erhielten nach der Partie den Meisterpokal und so den verdienten Lohn für die erfolgreiche Saison. Das Sportliche war so wenige Minuten nach Spielschluss bereits vergessen.

«Das Spiel ist sicherlich nicht so verlaufen, wie wir uns das gewünscht haben. Aber jetzt habe ich das schon vergessen», so Captain Marco Bürki. Bertone: «So etwas krasses zu erleben, ist brutal» Vor acht Jahren wurde Bürki bereits mit YB Meister. Der Titel mit den Stadtbern sei aber ganz anders gewesen als jener jetzt: «Es war eine andere Situation.

YB hatte die Ambition Meister zu werden und hier war es jetzt sicher nicht so. Es ist unglaublich schön und berührt mein Herz», so der 32-Jährige, der während des Interviews von einem jungen Fan geherzt wurde. Mit Leonardo Bertone hat ein zweiter Akteur im Team Erfahrung in Sachen Schweizermeistertitel. Wie Bürki wurde Bertone zuvor schon mit YB Meister.

«Es ist auch für mich etwas Unbeschreibliches. Der Meistertitel jetzt ist in einer komplett anderen Phase meiner Karriere als damals. Mit so einem Team, das anfangs Saison schon von allen abgeschrieben wurde, so etwas Krasses zu erleben, ist brutal. » Natürlich gibt aber auch Bertone zu, dass er sich das Spiel vor der Pokalübergabe ganz anders vorgestellt hat.

Nichtsdestotrotzt sei das aber bereits wieder vergessen: «Es ist Beigemüse, es ist nicht so schlimm», so Bertone





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