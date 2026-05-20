FC St.Gallen vs unbekannte Gegnerin: Cupfinal 24.05.2026 in Bern

Der FC St.Gallen bestreitet am Sonntag, 24. Mai 2026, den Cupfinal in Bern gegen eine unbekannte Gegnerin. Regegel der Stadt St.Gallen für Gastrolokale und Public Viewing informierten, dass verschiedene Gastrolokale in St.Gallen das Spiel übertragen werden und das Spiel im Waaghaus und dem Freien auf dem Marktplatz/Bohl gezeigt wird. Überstundenbensen von Aufbaustellen und Infrastrukturarbeiten hinderten die Sperrung des Marktplatz/Bohl und die Kreuzung von den Hauptstraßen. Das ist in dem Zeitpunkt von 8 Uhr gesperrt, sowohl den Individualverkehr als auch den öffentlichen Verkehr und gilt für den Abschnitt zwischen dem Schibenertor und dem Brühltor. Autobahnbahnen verkehren zwischen dem Bahnhof und dem Spisertor mit Ersatzbussen. Busse des öffentlichen Verkehrs werden bereits ab Betriebsbeginn bis Betriebsschluss umgeleitet werden.

Der FC St.Gallen bestreitet am Sonntag, 24. Mai 2026, den Cupfinal in Bern gegen eine unbekannte Gegnerin. Im Falle eines Sieges wird am Abend in der St.Galler Innenstadt gefeiert.ësisht der Stadt St.Gallen und verschiedene Gastrolokale übertragen das Spiel live.

Zudem wird das Spiel im Waaghaus sowie im Freien auf dem Marktplatz/Bohl im Rahmen eines Public Viewing gezeigt. Bereits am Nachmittag wird mit einem hohen Personenaufkommen gerechnet. Eine große Cupfeier wird erwartet, bei der mehrere Zehntausende Personen erwartet werden. Der Festperimeter umfasst den gesamten Marktplatz/Bohl, die Marktgasse sowie die Neugasse.

Je nach Situation und Personenaufkommen kann dieser Perimeter erweitert werden, um ein übermässiges Gedränge zu verhindern. Zusätzlich werden der Bereich beim Schibenertor vom Blumenbergplatz bis zum Broderbrunnen sowie die Poststrasse und die Bahnhofstrasse gesperrt. Aufgrund der Aufbauarbeiten für das Public Viewing und weiterer infrastruktureller Arbeiten wird der Marktplatz/Bohl am Morgen ab 8 Uhr gesperrt. Die Appenzeller Bahnen verkehren zwischen dem Bahnhof und dem Spisertor mit Ersatzbussen.

Die Busse des öffentlichen Verkehrs werden jedoch ab Betriebsbeginn bis Betriebsschluss umgeleitet. Es wird empfohlen, die geplante Reise und die tagesaktuellen Verbindungen vor Reiseantritt im Onlinefahrplan zu überprüfen. Die Stadtpolizei St.Gallen steht mit einem verstärkten Aufgebot im Einsatz. Es werden Verkehrsumleitungen gegeben und sichtbare Präsenz vor Ort.

Der Anlass wird laufend überwacht, um bei Vorfällen oder Problemen rasch intervenieren zu können. Die Stadtpolizei macht zudem Festbesuchende auf folgende Punkte aufmerksam: Feuerwerkskörper sind verboten und stellen eine Gefahr dar. Die Stadtpolizei wird bei Verstössen entsprechende Massnahmen einleiten, um Personen zu identifizieren. Autocorsos oder Hupkonzerte werden bis eine Stunde nach Spielschluss toleriert. Bei sicherheitsrelevantem Verhalten gilt Nulltoleranz





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