FC St.Gallen versus Thun in Swiss-Cup-Final in Kybunpark

St.Gallen wollte im Halbfinal-Rückspiel gegen die YB ausgelebt haben, doch scheiterte im Cup-Final an einem späten Anschlusstor von 1:4. Die St.Galler-Frauen sind im Kybunpark, am 25. Mai 2023, gegen den FC Thun zu Gast.

Dernière im Kybunpark : Im letzten Meisterschaftsspiel trifft der FC St.Gallen auf Thun . Der Swiss-Cup-Final wird in der Kybunpark in St.Gallen ausgetragen, eine historische Halle, die bald zum neuen Stadion wird.

Besonders spannend ist, dass es ein Abstiegsspiel zwischen den beiden Spitzenteams ist. Schon seit einiger Zeit läuft ein hartnäckiger Rumor, der es äussert, dass der FC St.Gallen erst 12'500 Tickets für den Cup-Final zur Verfügung gestellt hat. Dies wurde aber jetzt von der Schweizer Fussball-Union dementiert. Das Schweizerische Fussball-Verband hat nun bekanntgegeben, dass der FC St.Gallen tatsächlich komplett, sprich 29'500 Tickets, zur Verfügung gestellt hat.

Diese Nachricht erhitzt die Karten, da sonst nur noch 5500 Plätze frei zouden bleiben. Es wird ein historischer Tag am 25. Mai





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FC St.Gallen VS Thun Swiss-Cup-Final Kybunpark Halbfinal-Rückspiel

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