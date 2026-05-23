FC St.Gallen's Captain Reflects on Final Loss, Cup Final Preparations

Lukas Görtler, the captain of FC St.Gallen, discusses the lessons learned from the 2022 final loss and his personal experiences with the Cup final. He also reflects on the team's preparations for the upcoming Cup final against Lausanne-Ouchy.
Der FC St.Gallen geht als Favorit in den 101. Cup final gegen Lausanne-Ouchy. Captain Lukas Görtler spricht über die Lehren aus der Finalniederlage 2022 – und darüber, warum ihn das Cup lied selbst zu Hause mit seiner Tochter nicht loslässt.
Der FC St.Gallen hat im Hinblick auf den Cupfinal seine Abläufe nicht verändert. Wie blicken Sie auf die vergangene Woche zurück? Natürlich versucht man als Team, die Woche so normal wie möglich zu gestalten. Meine persönliche Woche war aber schon anders.
Ich habe zwar die gleichen Sachen gemacht, aber mit dem Kopf war ich mehr beim Cupfinal. Sonst kann ich bis Freitag oder Samstag vor einem Spiel jeweils gut abschalten. In dieser Woche ging das nicht, weil man ständig mit dem Cupfinal konfrontiert ist. Das ist aber cool so, dieses Gefühl möchten wir mitnehmen.
Doch, doch. Ich habe beispielsweise keine Interviews geführt. Aber abschalten ist schwer. Ich verbrachte Zeit mit meiner Tochter und hatte ständig das Cuplied im Kopf.
Es ist ein Privileg, dass wir diese Aufmerksamkeit erhalten. Ich versuchte, dort Abstand zu gewinnen, wo ich Abstand gewinnen konnte, aber ich habe nichts erzwungen. Bei mir persönlich einiges. Wenn ich früher einen Elfmeter getreten oder einen Final bestritten habe, hatte ich Angst davor, was passiert, wenn ich scheitere.
Diese Gedanken habe ich nicht mehr, Mittlerweile will ich einfach so viele Erfahrungen wie möglich machen. Ich möchte da auch die Finalniederlage gegen Lugano nicht missen in meinem Leben. Natürlich, das Ergebnis war blöd, aber es war trotzdem ein Privileg, so etwas erleben zu dürfen. Nun versuche ich bewusst, alles aufzusaugen und mit meiner Leistung positiv zu beeinflussen.
Im 2026 haben wir nur zwei Spiele verloren, das ist eine beachtliche Bilanz, wenn man bedenkt, was für Widerstände wir überwinden mussten. Das gibt uns Selbstvertrauen und ist wohl der grösste Unterschied zu 2021 und 2022, als die Saisons eher durchwachsen waren. Der FC St.Gallen ist Vizemeister und Cupfinal-Teilnehmer. Was war der Schlüsselmoment in dieser Saison?
Es tönt nun wohl etwas komisch. Ich denke, es war das Testspiel gegen Darmstadt, als wir ganz schlecht ausgesehen haben. Wir hatten dann ein Gespräch mit dem Trainer. Wir sagten, dass wir etwas ändern müssen, denn sonst würden wir nicht gut durch diese Saison kommen.
Wir passten die Spielidee etwas an, wir sagten, beim FC St.Gallen müsse die Intensität an erster Stelle stehen. Darauf legten wir schliesslich maximalen Wert. Im nächsten Testspiel hatten wir ein 2:2 gegen Villarreal, da war unser Auftritt überragend. Alles hat schnell funktioniert und die Dynamik änderte sich.
Wir starteten mit drei Siegen in die Meisterschaft. Wir hatten nie einen grossen Abfall zu beklagen. Es war beeindruckend, wie wir nach dem Testspiel gegen Darmstadt reagierten. Wie immer.
Ich mache nichts Besonderes. Ich hoffe, dass ich das ganze Jahr hindurch ein guter Captain bin. Es ist logisch, dass man ein bisschen mehr über diese Partie redet als über ein normales Meisterschaftsspiel. Wir bereiten uns inhaltlich vor, wir sind sehr selbstbewusst.
Wir sind sehr entschlossen. Wir müssen einfach das Spiel gewinnen. Ich war vorhin kurz auf dem Platz. Da kamen die Erinnerungen schon hoch, dass ich da vor Kurzem einen Penalty vor dem Gästeblock verwertet habe.
Es sind nun positive Erinnerungen mit diesem Stadion verbunden. Das schadet uns mit Sicherheit nicht. Unter Matthias Hüppi ist der FC St.Gallen ein Vorzeigeverein geworden. Was fehlt, ist ein Titel – doch aus früheren Finalniederlagen hat der Klub gelernt.
«Die Euphorie ist da, man muss sie nicht schüren», sagt der Präsident. Trainer Enrico Maassen und Sportchef Roger Stilz haben den FC St.Gallen auf ein neues Niveau gehoben – trotz Widerstände, Kritik und grosser Erwartungen. Am Sonntag um 14 Uhr bestreitet der FC St.Gallen zum siebten Mal einen Cupfinal. Im Berner Wankdorf treffen die Ostschweizer auf Lausanne-Ouchy.
Wir stellen die wichtigsten Spieler der beiden Finalisten vor.
