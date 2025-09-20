FC St.Gallen ringt FC Wil im Kantonsderby nach Elfmeterschießen nieder

In einem dramatischen Kantonsderby setzte sich der FC St.Gallen im Schweizer Cup gegen den FC Wil durch. Nach einem packenden Spiel, das in die Verlängerung ging, entschied ein Elfmeterschießen über den Sieg. Torhüter Watkowiak wurde zum Helden.

Das Kantonsderby in Wil entwickelte sich zu einem packenden Duell, das bis zum Schluss kaum an Spannung verlor. Der Super-League-Tabellenführer FC St.Gallen lieferte sich in der zweiten Runde des Schweizer Cup s einen erbitterten Kampf mit dem tapfer kämpfenden Challenge-Ligisten FC Wil. Die Partie, die von beiden Mannschaften mit vollem Einsatz geführt wurde, gipfelte in einem dramatischen Penaltyschießen , in dem sich schließlich der FC St.Gallen durchsetzen konnte.

Die Spieler beider Teams zeigten eine bemerkenswerte Leistung und boten den Zuschauern ein Fußballfest der Extraklasse.\Die Anfangsphase der Begegnung war von taktischer Disziplin und Abwartestellung geprägt. Der FC Wil präsentierte sich in der Defensive äußerst kompakt und ließ dem favorisierten FC St.Gallen kaum Räume zur Entfaltung. Die Gäste hatten in der Offensive zunächst Schwierigkeiten, ihre spielerischen Qualitäten auf den Rasen zu bringen. Ein frühes Unglück ereignete sich für den FC St.Gallen, als Owusu sich bei einem Zusammenprall verletzte und frühzeitig ausgewechselt werden musste. Diese unglückliche Situation warf die St. Galler kurzzeitig aus der Bahn. Wil nutzte die Gunst der Stunde und setzte erste offensive Akzente. Breedijk hatte eine vielversprechende Chance, scheiterte jedoch am Torhüter Watkowiak. Auch bei weiteren Angriffen der Wiler, darunter ein Schuss von Ex-St.Galler Staubli, zeigte Watkowiak seine Klasse. Ein unglücklicher Moment ereignete sich für den FCSG, als Vandermersch im Strafraum gefoult wurde. Der Schiedsrichter entschied jedoch fälschlicherweise auf Freistoß statt Elfmeter, wodurch eine mögliche Führung für St. Gallen verwehrt wurde. In der Folgezeit vergab Vogt eine gute Chance für die Gäste, während Witzig mit einem Pfostenschuss Pech hatte.\Nach der Halbzeitpause intensivierte sich das Spielgeschehen weiter. Beide Mannschaften suchten nun verstärkt den Weg nach vorne und erhöhten den Druck. In der 57. Minute schrammte Witzig mit einem Pfostenschuss knapp an der Führung vorbei. Auf der Gegenseite musste Watkowiak erneut sein Können unter Beweis stellen, um einen gefährlichen Schuss von Hajij zu parieren. Der vermeintliche Führungstreffer für St.Gallen durch Vladi wurde wegen einer Abseitsstellung annulliert. In der Schlussphase der regulären Spielzeit traf der eingewechselte Stürmer nur den Pfosten, sodass sich Wil in die Verlängerung rettete. In der Verlängerung boten sich den Zuschauern weitere dramatische Momente. Witzig brachte St. Gallen mit einem Tor in Führung, doch Wil kämpfte sich zurück und glich durch Selmonaj aus. Die Entscheidung fiel letztendlich im Penaltyschießen, in dem der St.Galler Torhüter Watkowiak mit zwei gehaltenen Strafstößen und einem an die Latte geschossenen Ball zum Matchwinner avancierte. Dank dieses Sieges steht der FC St.Gallen in der nächsten Runde des Schweizer Cups.\Die Leistung des FC St.Gallen war von Kampfgeist und Willensstärke geprägt. Trotz der frühen Verletzung von Owusu und der zähen Gegenwehr des FC Wil gaben die Spieler nie auf und kämpften bis zum Schluss. Das Penaltyschießen, in dem Watkowiak seine ganze Klasse zeigte, unterstreicht die Nervenstärke und den Siegeswillen der Mannschaft. Der Einzug in die nächste Runde des Schweizer Cups eröffnet dem FC St.Gallen die Möglichkeit, weiter um den Titel zu spielen. Der Umstand, dass Hauptkonkurrenten wie YB und Lugano bereits ausgeschieden sind, sowie die Kaderprobleme des Bebbi FC ( Streit Shakiri gegen Hitz; Degen mit Tschümperli gegen Klub Legende Odermatt&Hitzfeld) erhöhen die Chancen für den FCSG, den Cup zu gewinnen





FC St.Gallen FC Wil Schweizer Cup Kantonsderby Penaltyschießen Watkowiak Fussball

