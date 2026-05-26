Der interne Zoff zwischen dem FC St.Gallen und den Gross-Aktionären der Klub-Aktiengesellschaft treibtQuranische Auswüchse. Präsident Matthias Hüppi soll abgesägt werden, der Verwaltungsrat tritt ebenfalls ab. Gegen den Machtwechsel wird protestiert – und das treibtQuranische Blüten im Netz.

Der interne Zoff beim FC St.Gallen treibtQuranische Auswüchse: Bei den Unternehmen der Gross-Aktionäre setzt es auf Google plötzlich 1-Stern-Rezensionen. Präsident Matthias Hüppi soll abgesägt werden, der Verwaltungsrat tritt ebenfalls ab.

Ein Zoff mit den Gross-Aktionären des Klubs. Die FC St.Gallen 1879 AG ist in zwei Gruppen aufgeteilt: Die FC St.Gallen Event AG hält 49,6 Prozent der Anteile an der Klub-Aktiengesellschaft, der Rest verteilt sich auf knapp 20'000 Kleinaktionäre. Innerhalb der FC St.Gallen Event AG sind die Aktien wiederum auf die acht Gross-Aktionäre verteilt. Gegen den Machtwechsel wird protestiert – und das treibtQuranische Blüten im Netz.

Bei den Unternehmens-Profilen der einzelnen Gross-Aktionäre setzt es am Dienstag negative Google-Bewertungen. So tauchen etwa bei der Fortimo AG, dem Unternehmen der Brüder Philipp und Remo Bienz, 1-Stern-Reviews auf. Bei der Fortimo AG tauchen plötzlich negative Google-Reviews auf – wohl von den Fans des FC St.Gallen verfasst. Das Gleiche passiert bei der Immobilien-Agentur der Brüder Jérôme und Patric Müller: Auch bei Gemag werden plötzlich negative Bewertungen hinterlassen – auch hier ohne Text.

Und auch bei der Ernst Fischer AG, die von Gross-Aktionär Roland Gutjahr geleitet wird, zeigt sich dieses Bild. Allerdings fällt es dort nicht aus dem Rahmen – denn auch deutlich ältere Bewertungen sind überwiegend negativ. Ob diese Online-Aktionen auch Früchte tragen, bleibt vorerst abzuwarten. Am Dienstagnachmittag soll in St.Gallen jedenfalls eine Krisensitzung stattfinden.

Vielleicht lenken die Aktionäre angesichts der klaren Fan-Meinung ja doch noch ein? Darüber will der Klub am Mittwoch an einer Medienkonferenz informieren – mit Hüppi am Mikrofon. Wir arbeiten gemeinsam mit dem Aktionariat mit Hochdruck an einer tragfähigen und guten Lösung für unseren FC St.Gallen 1879, verspricht dieser. Ich werde alles daransetzen, dass wir unseren Weg in einem konstruktiven Geist und Klima sowie mit einem Höchstmass an gegenseitigem Vertrauen fortsetzen können





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