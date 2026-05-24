FC St. Gallen im Cupfinale: St. Gallen trifft auf Lausanne-Ouchy

Der FC St. Gallen steht im Finale der Schweizer Cup. Die Mannschaft hat in der Saison 2023/2024 die Challenge League mit einem vierten Platz abgeschlossen. Vor neun Tagen siegten die Waadtländer im letzten Meisterschaftsspiel der Saison gegen Xamax und sicherten sich damit in der Challenge League Platz 4. Im Cupfinal trifft der FC St. Gallen auf Lausanne-Ouchy. Die Partie findet am Samstag um 14 Uhr im Wankdorf statt. Das Stadion wird immer voller und die Stimmung ist schon sehr gut. Die Startelf des FC St. Gallen soll den Pokal in die Ostschweiz holen. Die Partie ist ein Duell zweier unterschiedlicher Klassen. St. Gallen trifft auf Lausanne-Ouchy. Die Partie startet um 14 Uhr im Liveticker.

Es ist schon wieder soweit: Der FC St. Gallen steht im Finale der Schweizer Cup . Der letzte Titelgewinn datiert aus dem Jahr 1957. Seitdem scheiterten die St. Gallener viermal im Endspiel.

Die Stimmung ist für die Mannschaft nur zusätzliche Motivation, um zu zeigen, was sie für ein Niveau haben. Der FC St. Gallen hat in der Saison 2023/2024 die Challenge League mit einem vierten Platz abgeschlossen. Vor neun Tagen siegten die Waadtländer im letzten Meisterschaftsspiel der Saison gegen Xamax und sicherten sich damit in der Challenge League Platz 4. Im Cupfinal trifft der FC St. Gallen auf Lausanne-Ouchy.

Die Partie findet am Samstag um 14 Uhr im Wankdorf statt. Das Stadion wird immer voller und die Stimmung ist schon sehr gut. Die Startelf des FC St. Gallen soll den Pokal in die Ostschweiz holen. Die Partie ist ein Duell zweier unterschiedlicher Klassen.

St. Gallen trifft auf Lausanne-Ouchy. Die Partie startet um 14 Uhr im Liveticker





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