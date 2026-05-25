Der FC St. Gallen hat nach 26 Jahren wieder einen Titel gewonnen. Der Erfolg ist das Ergebnis der guten Arbeit des Vereins in den letzten Jahren.

Der FC St. Gallen hat nach 26 Jahre n wieder einen Titel gewonnen. Der Erfolg ist das Ergebnis der guten Arbeit des Vereins in den letzten Jahren.

Die Medien sind sich einig, dass der FC St. Gallen sich diesen Titel verdient hat. Allerdings gibt es unterschiedliche Ansichten über die Zukunft. Während einige Zeitungen von Unruhen sprechen, prophezeit eine andere Zeitung einen möglichen Meistertitel. Der FC St. Gallen steht in einer paradoxen Situation.

Er hat nach Jahren der Ruhe den grössten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte gefeiert. Jetzt könnten unruhigere Zeiten anbrechen in St. Gallen. Der neue FC St. Gallen kann mit Druck umgehen. Um 16 Uhr am Sonntagnachmittag war klar, dass Stade-Lausanne-Ouchy besiegt war, gleich mit 3:0.

Die Sandoz-Trophäe wandert erstmals in diesem Jahrtausend nach St. Gallen. 57 Jahre des Wartens sind vorbei. Auf dem Feld brachen die Dämme, als Christian Witzig zum 3:0 traf. Ein weiteres Mal, als Schiedsrichter Luca Cibelli abpfeift. Ein drittes Mal, als Captain Lukas Görtler den Pokal in die Höhe stemmt.

Grünweisse Konfetti. Grünweisser Rauch. Grünweisser Rausch. Der erste Titelgewinn seit der Meisterschaft im Jahr 2000 krönt die Entwicklung, die der Klub in den vergangenen Jahren genommen hat.

Der Sonntag bringt die Erlösung – und danach Feierstimmung allenthalben. Doch es gibt in der ganzen St. Galler Herrlichkeit auch Misstöne, und sie kommen ausgerechnet von Matthias Hüppi, dem Präsidenten, der einst die grün-weisse Bewegung ausgerufen hatte. Und an diesem Tag den Höhepunkt seiner Ära erlebt. Auf Nachfrage will Hüppi später nicht ausführen, worauf er sich bezieht.

Doch der Hintergrund seiner Äusserungen dürfte eine Änderung im Verwaltungsrat sein, die im letzten Herbst vorgenommen wurde. Seither sitzt mit dem Immobilienunternehmer Patrick Thoma ein Vertreter der Aktionäre im Gremium, was Hüppi missfallen haben dürfte. Und so befindet sich der Cup-Sieger in einer paradoxen Situation: Er hat nach Jahren, in denen er für seine Ruhe bekannt war, den grössten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte gefeiert. Jetzt könnten unruhigere Zeiten anbrechen in St. Gallen





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FC St. Gallen Titel 26 Jahre Guter Erfolg Paradoxe Situation

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