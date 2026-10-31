FC St. Gallen geht früh in Führung gegen Servette

Im ersten Spiel der Schweizer Super League setzte sich der FC St. Gallen 1879 gegen Servette FC durch. Nach einem frühen Offside, erzielte Carlo Boukhalfa in der 17. Minute das 1:0. Obwohl beide Teams Chancen hatten, ging St. Gallen mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Das Spiel zwischen dem FC St. Gallen 1879 und Servette FC begann mit einer frühen Chance für die Gastgeber. Lukas Görtler wurde jedoch in der 14.

Minute vom Assistenten wegen eines Offsides zurückgepfiffen. Nur drei Minuten später, in der 17. Minute, brachte Carlo Boukhalfa den FC St. Gallen mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Nach dem Tor entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit weiteren Chancen auf beiden Seiten.

Advertisement

Ein Schuss von Mostafa Heydari wurde abgeblockt, bevor Servette in der 32. und 33. Minute durch Jesper Karlsson zwei gute Gelegenheiten zur Ausgleich hatte, die beide vereitelt wurden. Die erste Halbzeit endete mit dem knappen 1:0-Vorsprung für St. Gallen.