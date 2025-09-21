FC St. Gallen Frauen feiern Auswärtssieg im Kantonsderby mit Eva Bachmann-Gala

Die Frauen des FC St. Gallen dominieren das Kantonsderby gegen Rapperswil-Jona und gewinnen mit 5:3. Eva Bachmann glänzt mit drei Toren. Trotz kleinerer Wackler sichern sich die St. Gallerinnen den Sieg.

Die Frauen des FC St. Gallen zeigten im Auswärtsspiel gegen Rapperswil-Jona eine überzeugende Leistung und sicherten sich einen verdienten Sieg mit einem Endstand von 5:3. Die Mannschaft von Trainerin Jasmin Schweer dominierte das Spielgeschehen phasenweise deutlich, wobei Eva Bachmann mit drei Toren herausragte. Trotz kleinerer Wackler in der Schlussphase geriet der Erfolg der St. Gallerinnen nie ernsthaft in Gefahr, was die Stärke und Entschlossenheit des Teams unterstrich.

\Von der ersten Minute an wurde deutlich, dass die St. Gallerinnen fest entschlossen waren, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Mit hohem Tempo und permanentem Druck auf das gegnerische Tor setzten sie die Rapperswil-Jona-Spielerinnen von Beginn an unter Druck. Der frühe Einsatz zahlte sich schnell aus: Bereits nach acht Minuten brachte Eva Bachmann den Ball mit präziser Übersicht in den Strafraum, wo Sina Cavelti den Ball technisch anspruchsvoll annahm und ihn direkt über die Latte zur frühen Führung versenkte. Kurz darauf gab es eine kleine Unsicherheit, als Torhüterin Seraina Proplesch einen Ball unglücklich in die Füsse einer Gegnerin spielte. Sie korrigierte ihren Fehler jedoch mit einer starken Parade, die eine drohende Torchance vereitelte. Danach dominierte St. Gallen das Spielgeschehen weitgehend. Das 2:0 erzielte Bachmann, die zur Stelle war, als Cavelti einen Ball nicht sauber verarbeiten konnte und die Chance nutzte. Die Heimmannschaft kam engagierter aus der Kabine und verkürzte in der 50. Minute auf 1:3. Doch St. Gallen antwortete umgehend. Keine Minute später erhöhte Cavelti erneut. Bachmann komplettierte ihren Hattrick schliesslich mit dem Treffer zum 5:1. Die beiden späten Tore der Rapperswilerinnen änderten nichts mehr an den klaren Kräfteverhältnissen auf dem Feld. Trotz der insgesamt starken Leistung gab es kleinere Kritikpunkte: Cavelti vergab kurz vor der Halbzeit einen Elfmeter gegen die ehemalige St. Galler Torhüterin Laura Vogt. In der Schlussphase offenbarte die Defensive ungewohnte Nachlässigkeiten, die zu zwei Gegentoren führten. Die Offensive des FC St. Gallen zeigte eine starke Leistung und funktionierte auf hohem Niveau, wodurch der Sieg nie gefährdet war.\Im Gespräch mit «Grünweiss.sg» äusserte sich Eva Bachmann, die dreifache Torschützin, zufrieden mit der gezeigten Leistung ihres Teams. Sie hob die schönen Offensivaktionen hervor, kritisierte jedoch die drei Gegentore. Sie betonte die Stärke der Offensive mit vielen Spielerinnen, die einen ausgeprägten Torinstinkt haben. Die 30-jährige Spielerin blickt optimistisch auf das kommende Spiel am Mittwoch im Kybunpark, wo die St. Gallerinnen auf das noch punktelose Thun treffen werden. Im dritten Saisonspiel in der Women's Super League gelang den St. Gallerinnen bereits der erste Sieg, als das Team von Trainerin Jasmin Schweer in Wil den FC Aarau mit 1:0 bezwang. Den entscheidenden Treffer erzielte Lea Eisenring zehn Minuten vor Spielende. Das Team hatte weitere Chancen, um das Ergebnis auszubauen. Die Co-Sportchefinnen des FCSG, Sandra Egger und Patricia Willi, sprachen in einem Interview über die Euphorie, Engpässe und den langen Weg zur Professionalisierung im Schweizer Frauenfussball. Der Sieg gegen Rapperswil-Jona und die bisherigen Leistungen der St. Gallerinnen zeigen das Potenzial und die Entwicklung des Teams, trotz der kleineren Schwächen, die zur Optimierung in den nächsten Spielen angegangen werden müssen





FC St. Gallen Frauenfussball Kantonsderby Eva Bachmann Sieg

