FC St. Gallen feiern Cup-Triumph auf emotionalem Marktplatz

Tausende Menschen feierten am späten Sonntagabend den Cup-Triumph des FC St. Gallen auf dem emotionalen Marktplatz in St. Gallen. Die Polizei registrierte kleinere Zwischenfälle und Interventionsmaßnahmen bei medizinischen Zwischenfällen.

Am späten Sonntagabend empfingen Zehntausende Personen in Grün-Weiss die Mannschaft des FC St. Gallen auf dem Marktplatz . Unter riesigem Jubel stemmte Kapitän Lukas Görtler auf einer speziell errichteten Bühne den Pokal in die Höhe.

Mehrere Strassen waren für den Verkehr gesperrt. Auf dem Marktplatz selbst: kein Durchkommen. Aus Sicherheitsgründen mussten schliesslich die Zugänge zum Platz auch für Fussgänger gesperrt werden, wie die Stadtpolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Auch die Gartenbeizen der Innenstadt waren am milden Sommerabend bis auf den letzten Platz besetzt.

Nur kleinere Zwischenfälle Als die Mannschaft auf dem Marktplatz eintraf, befanden sich laut Polizeiangaben rund 40'000 Personen in der Innenstadt. Die Cupfeier sei insgesamt friedlich verlaufen – vereinzelt habe die Polizei wegen kleinerer Auseinandersetzungen intervenieren und die Rettung bei medizinischen Zwischenfällen unterstützen müssen. Die Rettung St. Gallen habe rund 40 Personen betreut – die meisten Einsätze standen im Zusammenhang mit der Hitze.

Beim Fanmarsch vom Bahnhof zum Marktplatz/Bohl sowie vor der Bühne seien Feuerwerkskörper oder Pyros gezündet worden – diesbezüglich laufen laut Polizei weitere Abklärungen, wie Keystone-SDA weiter schreibt. Auf dem Marktplatz in der St. Galler Innenstadt herrschte bereits den ganzen Nachmittag über ausgelassene Stimmung. Nach der leidvollen Cup-Geschichte der Vergangenheit mit verpassten Titeln in den Jahren 2021 und 2022 kochten die Emotionen in St. Gallen besonders hoch





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