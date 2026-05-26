FC St. Gallen: Brodeln in der Clubführung nach dem Cupsieg

Der FC St. Gallen feierte kürzlich den historischen Cupsieg, aber nun brodelt es in der Clubführung. Vier Verwaltungsräte treten aus und werden durch neue ersetzt. Präsident Matthias Hüppi ist offenbar nicht einverstanden mit der neuen Zusammensetzung. Der Club soll sich an der Spitze der Super League etablieren und dafür möglicherweise finanzielle Mittel der Aktionäre benötigen.

Am FC St. Gallen brodelt es nach dem historischen Cupsieg . Vier Verwaltungsräte treten aus und werden durch neue ersetzt. Präsident Matthias Hüppi ist offenbar nicht einverstanden mit der neuen Zusammensetzung.

Der Club soll sich an der Spitze der Super League etablieren und dafür möglicherweise finanzielle Mittel der Aktionäre benötigen. Der neue Verwaltungsrat soll unter der Führung von Ex-FCB-Star Marwin Hitz und Regierungsrat Stefan Kölliker stehen. Der Clubchef spricht von 'ultraharten Wochen und Monaten' und will nicht über die Gründe für den Umsturz sprechen. Der St. Galler Regierungsrat ist besorgt, dass der Umsturz das Ansehen des Clubs beschädigen könnte und die Fans, Bevölkerung und Sponsoren den Rückhalt verlieren





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FC St. Gallen Cupsieg Verwaltungsrat Umsturz Super League

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