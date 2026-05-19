FC St.Gallen: Additional 2000 Cupfinal Tickets Distributed to VIP, Players and Their Families

The Swiss Football Federation has clarified that the additional 2000 Cupfinal tickets allocated to FC St.Gallen were distributed to the VIP section, players and their families, and through a raffle for fans who had previously purchased tickets for the Basel quarter-final match.

Der Run auf die Tickets für den Cupfinal des FC St.Gallen war enorm, viele Fans gingen leer aus. Umso grösser war zuletzt die Frage, was mit den zusätzlichen 2000 Tickets im Kontingent der Espen passiert ist, über die der Schweizer Fussballverband am Wochenende informierte.

Nun gibt der Klub Auskunft. Der Ansturm auf die Tickets für den Cupfinal zwischen dem FC St.Gallen und Stade Lausanne-Ouchy war riesig. Tausende Fans wollten in den vergangenen Tagen ein Ticket fürs Wankdorf – viele gingen leer aus. Entsprechend gross war zuletzt auch die Diskussion um die Verteilung der Tickets.

Der Schweizerische Fussballverband stellte am Wochenende jedoch klar, dass dem FC St.Gallen von Beginn an ein grösseres Kontingent zur Verfügung stand. Die Nachfrage im Umfeld des FCSG war enorm –Vor ein paar Tagen noch hatte der FC St. Gallen kommuniziert, dass «das ihm zugeteilte Kontingent vollständig durch unsere Fans mit Saisonabo bezogen» worden sei. Dem ist nun aber nicht so. Wie FCSG-Mediensprecher Remo Blumenthal auf Anfrage mitteilt, gingen die zusätzlichen Tickets an den VIP-Bereich, an Spieler sowie deren Angehörige.

Zudem wurden weitere 610 Tickets unter Personen verlost, die zuvor Tickets für den Viertelfinal gegen Basel gekauft hatten. Die Billetts wurden dabei nicht verschenkt, sondern regulär verkauft. 29'500 Tickets sind für Cupfinal abgesetzt – im Lausanner Sektor bleiben «nur» 1000 Plätze lee





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