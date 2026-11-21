Der FC Sion besiegt Servette im Rhone-Derby mit 2:0. Donat Rrudhani und Rilind Nivokazi entscheiden das Spiel, wodurch sich die Walliser den Anschluss an die Spitze erhalten.

Der FC Sion hat das Rhone-Derby gegen den Servette FC mit einer klaren 2:0-Heimsiege gewonnen und sich damit erfolgreich für die Niederlage im vergangenen Oktober revanchiert. Donat Rrudhani und Rilind Nivokazi sorgten in der zweiten Halbzeit für die entscheidenden Treffer im Tourbillon-Stadion. Mit diesem Resultat hat sich die Mannschaft der Walliser den dritten Tabellenplatz hinter den Young Boys und dem Tabellenführer FC Lugano fest gesichert.

Historische Revanche nach fünfwartiger Durststrecke

Es war der erste Sieg von FC Sion gegen Servette FC im Rhone-Derby seit mehr als fünf Jahren. Im Oktober des Vorjahres unterlagen die Sittner in Genf noch mit 0:3, doch nun kehrten die Walliser mit einem deutlichen Erfolg zurück. Der Vorsprung auf das viertplatzierte St. Gallen hat sich weiter vergrößert. Der FC St. Gallen steht für den kommenden Sonntag für ein Auswärtsspiel beim FC Zürich an, wodurch sich die Situation an der Tabellenspitze weiter zuspitzt.

Also read Sion sucht gegen Servette die Wende

Domination in der zweiten Halbzeit durch Zweikampfstärke

Die Partie entwickelte sich erst nach der Pause真正 zum offenen Gefecht. Donat Rrudhani erzielte in der 51. Minute die Führung zum 1:0, indem er eine Flanke per Kopf im Netz unterbrachte. Rilind Nivokazi legte in der 70. Minute nach und verdoppelte den Vorsprung ebenfalls mit einem Kopfball aus einer Flanke von rechts. Beide Tore zeichneten sich durch technische Präzision und physische Dominanz in der Luft aus, was die Überlegenheit des FC Sion in dieser Phase der Begegnung unterstrich.

Andere Ergebnisse der Schweizer Meisterschaft

Während sich der FC Sion erfolgreich revanchierte, verliefen die anderen Partien der Runde dramatisch. Die Young Boys besiegten Thun mit 3:2, wodurch der Meister als Tabellendritter den direkten Konkurrenten im Kampf um die vorderen Plätze die Show stahl. In der Partie gegen den FC Grenchen setzte sich der Grasshopper Club Zürich nach einer ausgeglichenen Leistung durch. Daniel Dos Santos erzielte in der 51. Minute die Führung für die Tessiner, doch Yannick Bettkober glich in der 71. Minute für die Zürcher aus.

Advertisement

Torfabrik der Young Boys bricht Thuns Widerstand

Bei den Young Boys traf Noah Christoffersson in der 47. Minute zur 0:1-Führung für Thun. Alvyn Sanches glich für YB nur drei Minuten später aus, und Kaly Sène sorgte nach seiner Einwechslung für die 2:1-Führung. Samuel Essende erhöhte in der 82. Minute auf 3:1, bevor Fabio Fehr in der 87. Minute noch den Anschlusstreffer zum Endergebnis von 3:2 markierte. Diese Ergebnisse zeigen die enge Konkurrenz in der obersten Spielklasse.

Auswirkungen auf die Tabellenkonstellation und Titelkampf

Durch den Sieg gegen Servette bleibt der FC Sion am Spitzen-Duo aus Young Boys und FC Lugano dran. Die festigte Position im Mittelfeld der Tabelle gibt den Wallisern momentum für die restlichen Spiele der Saison. Für Servette bedeutet die Niederlage weiterhin Frustration, da die historische Dominanz im Regionalderby gegen die Nachbarn aus dem Wallis nun endgültig gebrochen ist und der FC Sion seine Ambitionen auf höhere Tabellenplätze untermauert.