Donat Rrudhani und Rilind Nivokazi entscheiden das Rhone-Derby zugunsten des FC Sion. Die Walliser festigen den dritten Platz in der Super League.

Der FC Sion hat das Rhone-Derby gegen den Servette FC mit einem klaren 2:0-Heimsieg im Tourbillon-Stadion für sich entschieden. Durch Tore von Donat Rrudhani und Rilind Nivokazi revanchierten sich die Walliser erfolgreich für die Niederlage im Oktober in Genf. Mit diesem Erfolg festigten sie den dritten Platz in der Schweizer Super League hinter den Young Boys und Tabellenführer Lugano.

Dominanz nach der Pause entscheidet Derby

Das Duell zwischen den beiden Rivalen entwickelte sich erst in der zweiten Halbzeit zu einer klaren Partie. Bis zur Pause war der Spielverlauf ausgeglichen, doch nach dem Seitenwechsel übernahm FC Sion die Kontrolle. Donat Rrudhani markierte in der 51. Minute die Führung zum 1:0 per Kopfball. Damit legte er den Grundstein für den weiteren Sieg der Heimmannschaft.

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Rilind Nivokazi sorgte dann in der 70. Minute für die endgültige Entscheidung. Der Stürmer verwertete eine Flanke von rechts ebenfalls mit dem Kopf und erhöhte auf 2:0. Beide Treffer wurden nach der Halbzeitpause erzielt, was die Überlegenheit der Walliser in dieser Phase der Partie unterstrich. Der Sieg gilt als klare Revanche für das 0:3 aus dem Hinspiel.

Tabellenstand und Positionierung im Mittelfeld

Der FC Sion bleibt damit am Spitzen-Duo aus Young Boys und Lugano am Ball. Der Vorsprung auf den viertplatzierten FC St. Gallen wurde weiter ausgebaut. Der FC St. Gallen tritt am kommenden Sonntag auswärts gegen den FC Zürich an, was die Bedeutung dieses Ergebnisses für die Tabellenkonstellation unterstreicht.

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Die Positionierung als Dritter sichert dem Verein die Teilnahme an europäischen Wettbewerben oder zumindest eine starke Ausgangsposition. Die sportliche Leistung im Derby demonstrierte zudem die taktische Stabilität der Mannschaft, insbesondere in defensiven Situationen nach der Halbzeit.

Parallelergebnisse: Young Boys und Grasshoppers im Einsatz

Neben dem Derby gab es weitere spannende Ergebnisse in der Liga. Bei den Young Boys endete die Partie mit 3:2. Noah Christoffersson schoss die Gäste in der 47. Minute in Führung. Alvyn Sanches glich für YB kurz darauf aus. Kaly Sène sorgte nach seiner Einwechslung für das 2:1, Samuel Essende erhöhte auf 3:1 und Fabio Fehr reduzierte auf 3:2.

Bei den Grasshoppers siegte Daniel Dos Santos mit seinem Treffer in der 51. Minute. Yannick Bettkober glich in der 71. Minute aus. Meister Thun verlor die Partie und hat das Nachsehen. Die Ergebnisse verdeutlichen die Dynamik der Ligaspitze.