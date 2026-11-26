Der FC Red Bull Salzburg zeigt gegen den armenischen Vertreter FC Ararat-Armenia offensive Kraft, scheitert jedoch mehrfach an klaren Torchancen und Abseitsfallen in der Partie.

Das Spiel zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem FC Ararat-Armenia startete mit dem Anstoß der ersten Halbzeit, wobei beide Mannschaften sofort in die Auseinandersetzung einstiiegen. Der FC Red Bull Salzburg demonstrierte von Beginn an seine offensive Dominanz und schuf zahlreiche Chancen, die jedoch häufig an der Linie oder durch klare Abseitsentscheidungen der Unparteiischen zunichte gemacht wurden.

Offensive Actions and Missed Opportunities

Soumaïla Diabaté von Salzburg legte den Pass nach vorne, doch das Spiel wurde unterbrochen, da die Schiedsrichter Edmund Baidoo in einer offensiven Position sahen und das Tor aufgrund der Abseitsregel für ungültig erklärten. Leandro Morgalla versuchte daraufhin aus der Distanz mit dem rechten Fuß zu treffen, doch seine Kugel ging bei dieser Standardsituation rechts am Tor vorbei. Auch Gaoussou Diakite scheiterte aus der Ferne, wobei sein Versuch von Tim Drexler vorbereitet wurde, aber der Ball von der Abwehr abgeblockt wurde.

Also read FCZ-Profi Berisha: «Laimer bei Bayern? Hätte ich damals nicht gedacht»

Bartosz Mazurek erhielt zwar in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen, doch die folgende Aktion verlief ereignislos. Auch bei einem anderen Angriff sah das Schiedsgericht einen Pass von Hugo Oliveira auf Zhirayr Shaghoyan als regelwidrig an. Bartosz Mazurek selbst scheiterte später mit einem Schuss aus der Strafraummitte, der von Frans Krätzig vorbereitet wurde, weit an rechts vorbei. Gaoussou Diakite hatte zudem eine weitere Chance, dessen Schuss nach einer Ecke von Jesper Lindstrøm vorbereitet wurde, ebenfalls rechts hoch und weit am Ziel vorbeischoß.

Defensive Standards and Goalkeeper Interventions

Die Abwehr des FC Ararat-Armenia hielt stand und konnte den Druck der österreichischen Mannschaft teilweise abwehren. Edgar Grigoryan bekam einen Freistoß in der eigenen Hälfte zugesprochen, um das Tempo zu drosseln. Juan Balanta erhielt ebenfalls eine Freistoßregelung in der Defensive, was die taktische Ausrichtung auf Ballverluste zeigte. Edmund Baidoo versuchte es erneut mit einem rechten Schuss aus der Mitte des Strafraums, doch der Ball wurde von der Mitte des Kastens gehalten.

Advertisement

Ein weiterer Ballparade erfolgte, als Yorbe Vertessen von Frans Krätzig mit einem langen Ball bedient wurde. Vertessen traf von links unten, wurde jedoch vom Torwart des FC Ararat-Armenia gehalten. Die Defensive zeigte sich somit nicht nur solide in der Struktur, sondern auch in der persönlichen Leistung der Torhüter, die mehrere entscheidende Torgefahren vereitelt. Die Unparteiischen wachen zudem strikt über die Abseitslinie, wie bei einem Versuch von Alioune Ndour, der auf Zhirayr Shaghoyan spielen wollte.

Fouls and Set Piece Situations

Die Intensität des Spiels führte zu einigen Foulspielen, die die Fluss des Spiels unterbrachen. Tim Drexler von Salzburg zog sich ein Foul zu, was zu einer Unterbrechung führte. Anschließend bekam Alioune Ndour von FC Ararat-Armenia in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen. Der FC Red Bull Salzburg versuchte zwar über Freistöße in der eigenen Hälfte, etwa durch Bartosz Mazurek, das Spiel zu öffnen, doch die Chancen blieben begrenzt.

Edmund Baidoo scheiterte erneut aus der Distanz, wobei sein Schuss von Yorbe Vertessen vorbereitet wurde, aber hoch und weit rechts vorbei ging. Die Partie zeigt somit ein spannungsgeladenes Gefecht, bei dem der FC Red Bull Salzburg zwar mehr Ballbesitz und Torchancen erzeugt, aber gegen eine disziplinierte Abwehr des FC Ararat-Armenia und klare Schiedsrichterentscheidungen ankämpft.