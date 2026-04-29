FC Rapperswil-Jona setzt auf Nachhaltigkeit: Partnerschaft mit Trees Life für CO₂-Kompensation

Der FC Rapperswil-Jona startet ab Herbst 2025 eine Partnerschaft mit Trees Life, um CO₂-Emissionen zu kompensieren und Nachwuchsspieler für Umweltschutz zu sensibilisieren. Das Projekt umfasst die Pflanzung von Paulownia-Bäumen in Südosteuropa und die Entwicklung von Bildungsprogrammen.

Seit Herbst 2025 setzt der FC Rapperswil-Jona auf Nachhaltigkeit . Durch die Partnerschaft mit Trees Life kompensiert der Verein einen Teil der CO₂-Emissionen. Der FCRJ, in der Region stark verankert, erweitert damit sein Profil gezielt um ökologische Verantwortung.

Trees Life wiederum bringt eine enge Verbindung zum Fussball mit: Führungskräfte engagieren sich im Nachwuchsbereich und unterstützen bereits Trainingsangebote für junge Spielerinnen und Spieler. Kern der Zusammenarbeit ist ein konkreter Beitrag zum Klimaschutz: Der Klub kompensiert einen grossen Teil seiner jährlichen CO₂-Emissionen über Projekte von Trees Life. Das Unternehmen pflanzt und bewirtschaftet in Südosteuropa schnell wachsende Paulownia-Bäume, die während ihres Wachstums grosse Mengen CO₂ binden.

Das Holz wird später nachhaltig genutzt und trägt dazu bei, den Druck auf natürliche Wälder zu reduzieren. Für den FCRJ ist die Partnerschaft auch ein pädagogischer Ansatz: Junge Spielerinnen und Spieler sollen für Umweltfragen sensibilisiert werden – und erleben, dass Verantwortung Teil des Sports ist. Die Initiative ist Teil einer breiteren Bewegung im Schweizer Fussball, die Nachhaltigkeit zunehmend in den Fokus rückt. Der FCRJ zeigt damit, wie Sportvereine durch gezielte Maßnahmen einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten können.

Die Zusammenarbeit mit Trees Life geht über reine Kompensation hinaus: Gemeinsam werden auch Bildungsprogramme entwickelt, die Nachwuchsspielerinnen und -spieler für ökologische Themen begeistern sollen. Durch Workshops und Projekte lernen die jungen Athleten, wie sie selbst im Alltag nachhaltiger handeln können.

Zudem profitiert die Region von der Partnerschaft, da die Paulownia-Bäume nicht nur CO₂ binden, sondern auch Arbeitsplätze schaffen und die lokale Wirtschaft stärken. Der FCRJ setzt damit ein klares Zeichen für eine grüne Zukunft im Sport und zeigt, dass ökologische Verantwortung und sportlicher Erfolg Hand in Hand gehen können





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