FC Porto und SSC Neapel enden mit 1:1 Unentschieden in der Champions League

Scott McTominay gleicht für den SSC Neapel aus. FC Porto führte durch Jan Bednarek. Das Spiel war von Verletzungen und Abseits entschieden.

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Porto und dem SSC Neapel endete mit einem knappen 1:1-Unentschieden. Der italienische Verein zeigte sich trotz schwieriger Umstände kämpferisch und konnte die Führung des portugiesischen Teams noch nivellieren.

McTominay bringt Ausgleich nach Rückstand

Scott McTominay erzielte das Tor zum 1:1 für den SSC Neapel. Er traf mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte direkt unter die Latte. Zuvor hatte Jan Bednarek für den FC Porto die Führung hergestellt. Der polnische Verteidiger köpfte nach einer Ecke von Gabri Veiga in die linke untere Ecke.

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Verletzungssorgen bei Rasmus Højlund

Der Angriffsspieler Rasmus Højlund blieb im Spiel verletzungsbedingt oft ohne Erfolg. Verschiedene Schüsse wurden vom Torwart gehalten oder abgeblockt. Eine direkte Verletzung unterbrach den Spielfluss, was die Dynamik des Matches zusätzlich erschwerte. Kevin De Bruyne bereitete mehrere Angriffe vor, doch die Chancen wurden nicht genutzt.

Schiedsrichterentscheidungen prägen Verlauf

Mehrere Abseitspositionen des SSC Neapel verhinderten klare Torchancen. Antonio Vergara und Kevin De Bruyne wurden dabei gesehen. Auch Matteo Politano profitierte nicht von einem Pass wegen der Linie. Diese Entscheidungen sorgten für Unterbrechungen und Frustration bei den Gästen aus Italien.

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Fouls und Gelbe Karte bremsen Spiel

Amir Rrahmani erhielt eine gelbe Karte für ein hartes Einsteigen. Dies führte zu mehreren Freistößen und verlangsamte das Tempo. Gabri Veiga nutzte diese Situationen für eigene Angriffe, scheiterte aber an Distanzschüssen. Die Defensive beider Mannschaften stand bis zum Schluss.

Nachspielzeit und finale Bilanz

Der vierte Offizielle kündigte zwei Minuten Nachspielzeit an. Beide Teams gingen mit einem Punkt davon. Der FC Porto bleibt ungeschlagen, während der SSC Neapel seine offensive Stärke beweisen konnte. Die Aufstellungen waren zu Beginn des Berichts noch nicht finalisiert.