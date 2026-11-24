FC Porto setzt sich in der ersten Halbzeit mit 1:0 gegen Feyenoord Rotterdam durch. Santiago Giménez erzielt das Siegtor, während Feyenoord mehrmals klar unglücklich scheitert.

Das Fußballspiel zwischen Feyenoord Rotterdam und dem FC Porto zeigt in der ersten Halbzeit eine klare Dominanz der portugiesischen Mannschaft. Mit einem 1:0-Auswärtssieg gehen die Gäste in die Pause. Der entscheidende Treffer fällt, als Santiago Giménez den Ball aus kürzester Distanz im Tor unterbringt. Seine Mitspieler nutzen die Defensive von Feyenoord Rotterdam konsequent aus, um die Führung zu erzielen.

Torvorlage und Siegtor durch Santiago Giménez

Die Führung für den FC Porto wird durch eine präzise Vorlage von Pablo Rosario ermöglicht. Rosario köpft den Ball direkt vor das Tor, wo Santiago Giménez mit seinem linken Fuß zuschlägt. Der Schuss des Angreifers geht hoch in die Mitte des Kastens und überwindet den Keeper von Feyenoord Rotterdam. Dieser Moment entscheidet den ersten Spielabschnitt, da die Gastgeber keine angemessene Antwort finden können. Die Szene verdeutlicht die Effizienz, mit der der FC Porto in gefährlichen Situationen agiert.

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Feyenoord Rotterdam dominiert, trifft aber nicht

Feyenoord Rotterdam kontrolliert den Ball und erzeugt zahlreiche Chancen, bleibt aber in der Auswertung unglücklich. Spieler wie Luciano Valente, Anis Hadj Moussa und Mika Mármol versuchen aus verschiedenen Positionen im Strafraum oder aus der Distanz, das Spiel zu öffnen. Ihre Schüsse werden jedoch entweder vom Torwart gehalten oder von den Abwehrspielern des FC Porto blockiert. Gjivai Zechiël schießt wiederholt aus der Distanz, wobei die Bälle entweder rechts am Tor vorbeigehen oder im Tor geholt werden. Trotz der hohen Ballbesitzquote fehlt Feyenoord die finale Entschlossenheit.

Wechsel und taktische Eingriffe beim FC Porto

Der FC Porto setzt auf taktische Flexibilität und führt frühzeitige personelle Änderungen durch. Oskar Pietuszewski kommt für Victor Froholdt ins Spiel und verstärkt die Offensive oder das Mittelfeld. Später wird William Gomes für Oskar Pietuszewski eingewechselt, was auf eine strategische Anpassung an die Spielzeit hindeutet. Diese Wechsel dienen dazu, die Struktur des FC Porto aufrechtzuerhalten und gleichzeitig neue Impulse zu setzen. Die Eingriffe zeigen die Bereitschaft des Trainers, die Kontrolle über das Spieltempo zu behalten und die körperliche Belastung der Spieler zu managen.

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Fouls, Karten und Unterbrechungen im Spielverlauf

Die Schiedsrichter sind während der ersten Halbzeit häufig im Einsatz, da das Spiel körperlich intensiv verläuft. Thijs Kraaijeveld von Feyenoord Rotterdam sieht eine Gelbe Karte für ein überhartes Einsteigen. Auch Victor Froholdt vom FC Porto muss sich für ein Foul eine Gelbe Karte geben lassen. Freistöße werden an verschiedenen Stellen des Feldes zugesprochen, darunter durch Samu Aghehowa und Gabri Veiga für den FC Porto sowie durch Oussama Targhalline und Anis Hadj Moussa für Feyenoord Rotterdam. Diese Unterbrechungen zerreißen den Spielfluss, verhindern aber nicht, dass der FC Porto seine Führung behält.

Entscheidende Torschüsse und Abwehraktionen

Trotz der vielen Bälle im Strafraum der Gastgeber bleibt der Torwart des FC Porto gefordert, aber auch die Feyenoord-Abwehr muss arbeiten. Samu Aghehowa versucht einen Schuss aus der Strafraummitte, der rechts unten gehalten wird. Givairo Read schießt von rechts ins Feld, wird jedoch abgeblockt. Ein Abseitsfehler von Zaidu Sanusi beim FC Porto wird von den Unparteiischen gesehen, was eine mögliche Torchance zunichtemacht. Trotz dieser kleinen Fehlerquellen gelingt es Feyenoord nicht, den Rückstand aufzuholen, da die Finalität in der Spitze fehlt.