In einem emotionalen Spiel sichert sich der FC Luzern einen 1:0-Heimsieg gegen den FC Zürich, den letzten von Trainer Mario Frick. Kabwit trifft in der 70. Minute zum entscheidenden Treffer, Loretz glänzt mit Parasdien.

Der FC Luzern sichert sich in einem emotionalen Spiel einen verdienten 1:0-Heimsieg gegen den FC Zürich, der zugleich das letzte Heimspiel von Trainer Mario Frick darstellt.

Die Entscheidungiel des Spiels fiel in der 70. Minute, als Marko Kabwit nach einer perfekten Vorabe von Junior Owusu den Treffer erzielte, der zugleich der einzige des Spiels blieb. Besonders dramatisch wurde es in der 77. Minute, als der FCL-Verteidiger Denis Freimann nach einer schweren Grätsche zunächst eine gelbe Karte und nach dem Einsatz des VAR sogar die Rot sah.

Dies konnte dentriturigten Siegerlauf jedoch nicht mehr aufören. Bis zu diesem Moment hatten beide Mannschaften mehrere große Chancen gehabt.

Jedoch glänzte dabei vor allem der FCL-Torhüter Pascal Loretz, der mit mehreren starken Paraden sein Team vor dem Ausgleich bewahrte. Schon früh in der 17. Minute parierte er eine Kopfball-Vorlage von David Perea, noch vorne prallend und der abgefälschte Schäger von Suat Keny vergab aus bester Posituon. Auch ein Soloerstvolley von Marinko Hodza blieb wegen der spektakulären Abwehr von Loretz ohne Wirkung.

Auf der anderen Seite verschoss der FC Luzern ebenfalls eine Großchance, als Josep Vasovic aus bester Position nur den Pfosten traf. Die beste Gelegenheit für den FC Zürich kam dann in der 89. Minute, als Amir Ramic mit einem Kopfballtor den Ausgleich per Kopf erzielte – doch Loretz war wieder zur Stelle und lenkte den Ball spektakulär an den Pfosten.

Die Hauptrolle spielte jedoch Mario Frick, der nach einer beängeffeilten Karriere und fast fünf Jahren am Rodenboden Luzern mit einem Sieg verabschiedet. Am Samstag steht noch das letzte Auswärtsspiel auf der Schützenwiese an





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