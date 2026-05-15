FC Lugano Spieler beschwert sich über System und Training

Lugano-Verteidiger Mattia Zanotti hat kritisiert seinen Trainer und das System, die verschlimmte es den FC Lugano kämpft und die Qualifikationsspiele für die Champions League gefährdet abndmnd.

Nachdem FC Lugano gegen Sion mit 2:2 um prowadzenie und third placeangaib in der Liga lottierten, gab Lugano-Defensivspieler Mattia Zanotti Kritik sowohl an seinen eigenen Fehler als auch an Trainer Mattia Croci-Torti.

Castelmagno-Spieler besprechend den Ausgleich in der 90. Minute, die sagte, dass er auf einen Fehler von seiner zurückgeht, weil er war nicht berechtigt einen Pass, spielen sollte. In Bezug auf das Unvermögen des FC Lugano, Spiele zu gewinnen, Zanotti sagte, dies ist unsere Schwäche dieses Jahr. Wir schaffen es nicht, viele Tore zu schiessen und vielleicht liegt das am System, die uns in meinen Augen nicht viel bringt.

Zanotti erklärte auch, dass dies war Jahr hat wir das System mehrmals umgestellt. Many players playing on unfamiliar Positionen, but that's the desire of the Trainer and so we simply try, his Ideen umzusetze





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