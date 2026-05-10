FC Kreuzlingen: Unentschieden bei Young Boys U21, Hoffnung auf Klassenerhalt

Der FC Kreuzlingen hat einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht, nachdem er mit einem Unentschieden bei den Young Boys U21 punktete. Der Aufsteiger ist seit sechs Runden unbesiegt und hat einen Vorsprung auf den letzten offenen Abstiegsplatz auf sieben Punkte ausgebaut. Drei Runden vor Saisonende ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass die Thurgauer ihren Platz in der Promotion League halten können.

Mit einem Unentschieden bei den Young Boys U21 machen die Thurgauer in der Promotion League einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt . Der Aufsteiger ist seit mittlerweile sechs Runden unbesiegt.

Nach zweiwöchiger Krankheit wieder topfit: Uchenna Anioke (links, im Heimspiel gegen Paradiso) ersetzte den gelbgesperrten Reda Laidouci in bester Manier. In kleinen Schritten kommt der FC Kreuzlingen seinem grossen Ziel immer näher. Drei Runden vor Saisonende ist die Wahrscheinlichkeit mittlerweile sehr gross, dass die Thurgauer ihren Platz in der Promotion League halten können. Dazu trug auch der Punktgewinn beim 1:1 am Samstag auswärts gegen die U21 der Berner Young Boys bei.

Weil von Kreuzlingens Verfolgern sowohl der FC Paradiso (0:2 gegen Cham) wie auch die U21-Equipe von Lausanne-Sport (1:2 bei Bavois) verloren, baute der FCK seinen Vorsprung auf den letzten offenen Abstiegsplatz auf sieben Punkte aus. Bei diesem Polster drei Runden vor Schluss müssten Paradiso und Lausanne alle restlichen Partien gewinnen, um die Thurgauer noch abfangen zu können. Etwas, was sehr unwahrscheinlich ist.

Auch wenn Kreuzlingens Klassenerhalt mathematisch noch nicht feststeht, so stehen die Chancen gut, dass der Grosserfolg schon unmittelbar im Anschluss des nächsten Heimspiels am kommenden Samstag um 15.00 Uhr gegen Bavois gefeiert werden kann. Besonders, wenn man bedenkt, dass der FC Kreuzlingen seit mittlerweile sechs Runden unbesiegt ist. 200 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden am Samstag im praktisch verwaisten Berner Wankdorfstadion Zeuge, wie der Aufsteiger vom Bodensee ein weiteres Topteam der Liga herausforderte.

Mit seinem engagierten, offensiven Fussball begeisterte der FCK von Anfang an und ging durch den genesenen Uchenna Anioke 1:0 in Führung (23. ). Der Vorsprung der Gäste hielt zwar nur gut zehn Minuten, doch mit vereinten Kräften verteidigten die Kreuzlinger diesen einen Punkt. Das Gastspiel am Samstag um 17 Uhr bei der U21-Equipe der Berner Young Boys wird für den FC Kreuzlingen sportlich wie personell zur grossen Herausforderung.

Dabei winkt bei einem Exploit der vorzeitige Ligaerhalt. Der FC Kreuzlingen spielt daheim gegen den FC Paradiso trotz grosser Überlegenheit nur 0:0. Das Spiel, das praktisch den vorzeitigen Ligaerhalt hätte bringen können, verlängert nur den Abstiegskampf der Thurgauer. Der FC Kreuzlingen ist in die Promotion League aufgestiegen.

Der Sprung in die dritthöchste Spielklasse des Schweizer Fussballs braucht aber mehr Geld als bisher. Darum appelliert der FC Kreuzlingen an Thurgauer Privatpersonen und Unternehmen. Jetzt sei der Moment, das sportliche Aushängeschild vom Thurgau auf der nationalen Fussballbühne zu stärken





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