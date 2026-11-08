FC Genua gegen AC Mailand: Mikael Ellertsson trifft zum 1:2 in der zweiten Halbzeit

AC Mailand führt gegen FC Genua. Mikael Ellertsson trifft mit dem linken Fuss zur 1:2-Führung Genuas. Stephan El Shaarawy und Christian Pulisic sind im Einsatz.

Das Spiel zwischen dem FC Genua und dem AC Mailand endet nach der zweiten Halbzeit mit einer 1:2-Führung für die Mailänder. Während der laufenden Partie setzte sich der FC Genua kurzzeitig in Führung, nachdem Mikael Ellertsson das einzige Tor der Partie erzielte. Der Spielstand von 1:2 reflektiert somit die Situation am Ende der regulären Spielzeit, wobei der FC Genua zwar den Anschluss gefunden hatte, das Match aber nicht mehr umdrehen konnte.

Tor von Ellertsson bringt Genua auf die Erfolgsspur

Der entscheidende Moment für den FC Genua entstand, als Mikael Ellertsson mit dem linken Fuss aus der Distanz traf und den Ball unten rechts ins Netz beförderte. Die Vorarbeit leistete Tommaso Baldanzi, der die Standardsituation vorbereitete. Mit diesem Treffer änderte sich der Spielstand zu Gunsten der Gastgeber, was die Spannung im Stadion deutlich steigerte. Die Unparteiischen sahen diesen Treffer als gültig an, obwohl es vorherige Abseitsentscheidungen für den FC Genua gegeben hatte.

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Schüsse und Standards dominieren die Partie

Die Offensive des FC Genua zeigte sich aggressiv, wobei Stephan El Shaarawy mehrere Versuche startete. Er scheiterte jedoch mit einem rechten Schuss links im Sechzehner, da die Kugel rechts vorbeiging. Später blockte eine Abwehrwehrlinie einen Distanzschuss von El Shaarawy aus der Mitte des Strafraums, der von Johan Vásquez vorbereitet wurde. Auch Johan Vásquez selbst scheiterte mit einem rechten Distanzschuss, der abgeblockt wurde, sowie mit einem Kopfball, der über das Tor flog.

Auf Seiten des AC Mailand blieb Adrien Rabiot mit einem rechten Distanzschuss knapp links neben dem Pfosten. Seine Vorlage stammte von Yunus Musah. Auch Diego Moreira von AC Mailand hatte einen Distanzschuss mit dem linken Fuss, der von Christian Pulisic vorbereitet wurde, wurde jedoch abgeblockt. Koni De Winter köpfte ebenfalls, verfehlte aber das Tor. Leo Østigård vom FC Genua scheiterte mit einem Kopfball und einem rechten Distanzschuss, die beide vom Torwart gehalten oder verfehlt wurden.

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Platzverweise und Fouls prägen das Geschehen

Disziplinprobleme trübten das Bild der Partie. Mario Gila vom AC Mailand sah eine Gelbe Karte für ein überhartes Einsteigen. Christian Pulisic vom AC Mailand erhielt ebenfalls eine Gelbe Karte für sein Foulspiel. Die Schiedsrichter pfiffen zahlreiche Fouls, darunter solche von Gonçalo Ramos, Hamed Traoré, Vítinha und Leo Østigård. Auch Tommaso Baldanzi wurde des Fouls bezichtigt. Der vierte Offizielle kündigte am Ende eine Minute Nachspielzeit an.

Wechsel fanden auf beiden Seiten statt, um die Spielstruktur anzupassen. Beim FC Genua kam Djibril Sow für Hamed Traoré, Lorenzo Colombo ersetzte Vítinha und Tommaso Baldanzi wurde für Junior Messias eingewechselt. Der AC Mailand brachte Omari Hutchinson für Alphadjo Cisse ins Spiel. Kingsley Ehizibue wurde vom FC Genua in mehreren Situationen auf Abseits verwiesen, darunter bei Pässen von Stephan El Shaarawy und Junior Messias.

Wechselspiele und taktische Anpassungen

Die Trainer versuchten durch personelle Änderungen die Balance im Mittelfeld zu finden. Bei Genua sicherte der Einsatz von Tommaso Baldanzi zusätzliche Kraft im Sturm, während bei Mailand Omari Hutchinson Frische in die Offensive brachte. Die Unparteiischen verwiesen mehrfach auf Abseitsstellungen bei Genua, was lange Angriffswellen unterband. Adrien Rabiot und Leo Østigård wurden mehrfach für Freistösse belohnt, was die körperliche Härte der Begegnung unterstrich. Das Match endete mit der 1:2-Führung für Mailand, obwohl Genua durch Ellertsson kurzzeitig führte.