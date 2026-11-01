FC Genua besiegt US Lecce mit 2:1 dank Toren von Osmajic und Messias

FC Genua gewinnt 2:1 bei US Lecce. Milutin Osmajic und Junior Messias sorgen für die Führung, ehe Youssef Maleh zum Endstand verkürzt.

Im spannenden Begegnung der italienischen Serie A setzte sich der FC Genua auswärts bei US Lecce mit einem klaren 2:1 durch. Das Match war geprägt von zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten, jedoch nutzte die Gastequipe ihre Möglichkeiten effizienter. Die Gäste übernahmen die Kontrolle über das Spielgeschehen und gingen durch solides Spiel in die Hälfte.

Schlusslichter setzen sich durch

Zunächst dominierte der FC Genua das Offensivspiel und schuf sich mehrere herausragende Situationen. Ethan Meichtry versuchte einen weiten Schuss mit dem rechten Fuss, der jedoch abgeblockt wurde. Lorenzo Colombo hatte die Situation vorbereitet. Auch Vítinha kam zum Schuss aus der Distanz, doch Vitor Gortz im Tor von Lecce parierte den Ball sicher links unten.

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Die Heimkehrer versuchten zunächst über Amar Fatah gefährlich zu werden, dessen Schuss aus dem Sechzehner abgeblockt wurde. Paco Esteban verschoss eine Gelegenheit aus der Strafraummitte. Mohamed Kaba scheiterte ebenfalls, da der Ball nach einer Standardsituation weit rechts am Tor vorbeiflog. Vítinha und Hamed Traoré von Genua verschossen ebenfalls weite Bälle.

Ein besonders schicksalhafter Moment ereignete sich, als Stephan El Shaarawy von Genua den rechten Pfosten traf. Der Schuss aus der Distanz prallte heraus, nach einer Vorlage von Junior Messias. El Shaarawy musste kurz darauf erneut mit einem abgeblockten Schuss aus der Distanz vorliebnehmen. Johan Vásquez von Genua traf ebenfalls nur den Block der Abwehr.

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Die entscheidenden Treffer fallen

Der FC Genua fand dann den entscheidenden Rhythmus. Milutin Osmajic nutzte eine Chance aus der Strafraummitte perfekt und traf mit dem rechten Fuss zur 1:0-Führung. Junior Messias hatte die Vorlage gegeben. Mikael Ellertsson bereitete eine weitere Chance durch Milutin Osmajic vor, die abgeblockt wurde. Samuel Wiafe scheiterte ebenfalls mit einem weiten Schuss.

Kurz darauf verdoppelte Junior Messias die Führung. Der Brasilianer traf nach einer Vorlage von Stephan El Shaarawy mit dem linken Fuss unten links im Sechzehner zum 2:0. Die Spieler feierten die deutliche Führung, die das Spiel für Genua eigentlich entschied. Nikola Stulic von Lecce versuchte noch den Anschluss, scheiterte aber mit Kopfballchancen und einem Schuss aus dem Fünfmeterraum, der von Gennaro Tuoto pariert wurde.

US Lecce hatte noch Hoffnung, als Joël Monteiro den Ball köpfte, dieser aber ebenfalls gehalten wurde. Youssef Maleh von Lecce versuchte es aus der Distanz, wurde aber blockiert. Antonino Gallo parierte einen weiteren Versuch. Die Defensive von Lecce war gefordert, da die Gäste konstant gefährlich blieben.

Der Ehrentreffer und das Ende

Trotz des 0:2-Rückstands kämpfte sich US Lecce zurück. Youssef Maleh verwandelte direkt einen Freistoss mit dem linken Fuss unten links zum 1:2-Anschluss. Die Gastequipe hielt dennoch die Nerven. Konan N'Dri von Lecce verschoss eine weitere Chance rechts im Strafraum, die vom langen Ball von Joël Monteiro vorbereitet wurde. Der Spielstand blieb bis zum Ende unangetastet.

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Die Statistik zeigt, dass Genua die besseren Gelegenheiten hatte und diese auch nutzte. Lecce konnte nur durch einen Spezialisten aus einer Standardsituation verkürzen. Das Spiel endete mit einem klaren Sieg für den FC Genua, der damit an Boden im Mittelfeld der Tabelle gewann. US Lecce musste sich mit dem 2:1-Niederlage zufriedengeben, obwohl die Moral bis zur letzten Minute hoch blieb.