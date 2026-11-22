FC Genua gewinnt das Derby gegen Sassuolo Calcio mit 2:0. Milutin Osmajic sorgt für die Führung. Die Neroverdi dominieren die erste Halbzeit klar.

Der FC Genua hat sein Heimspiel gegen Sassuolo Calcio mit einem klaren 2:0-Sieg abgeschlossen. Die Mannschaft der Neroverdi präsentierte sich in der ersten Halbzeit dominant und nutzte ihre Chancen präzise, um die Führung auf das doppelte zu erhöhen. Der Spielstand von 0:2 zum Halbzeitpfiff unterstreicht die Überlegenheit des FC Genua auf dem Platz.

Tor durch Milutin Osmajic schaltet Spiel um

Der entscheidende Moment fiel, als Milutin Osmajic für den FC Genua den Ball ins Netz beförderte. Der Stürmer verwertete eine Vorlage nach einem schnellen Konter mit dem linken Fuß aus kürzester Distanz unten rechts zum 0:1. Dieser Treffer zermürbte die Defensive von Sassuolo Calcio nachhaltig und öffnete dem FC Genua die Tür für weitere Angriffsmöglichkeiten auf der Gegenseite.

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Armand Laurienté dominiert das offensive Spielgeschehen

Armand Laurienté von Sassuolo Calcio war zwar bemüht, aber seine Schüsse aus der Distanz oder aus dem Strafraum gingen regelmäßig knapp an das Tor vorbei oder wurden vom Torwart gehalten. Der Mittelfeldakteur versuchte es mehrfach mit dem rechten Fuß, doch die Genauigkeit fehlte in entscheidenden Momenten. Vorbereitet wurden diese Aktionen häufig von Nemanja Matic und Rafa Obrador, die versuchten, Lücken im defensiven Block des FC Genua zu finden.

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Wechsel und taktische Anpassungen während des Spiels

Die Trainer beider Seiten reagierten auf den Spielverlauf mit personellen Änderungen. Für Sassuolo Calcio kam Benja Domínguez für den verletzungsbedingten Ausfall oder die Taktikänderung von Nemanja Matic ins Spiel. Auch Ibrahim Sulemana wurde für Fali Candé eingewechselt, um mehr Impulse im Angriff zu setzen. Auf der Gegenseite brachte der FC Genua Morten Frendrup für Alex Amorim sowie Samuel Wiafe für Hamed Traoré auf das Feld, um die Reihen zu frischen und die Kontrolle über das Mittelfeld zu sichern.

Defensive Resilienz des FC Genua verhindert Gegentreffer

Die Abwehrreihe um Leo Østigård und Milutin Osmajic leistete hervorragende Arbeit. Obwohl Domenico Berardi und Armand Laurienté von Sassuolo Calcio versuchten, durch Flanken und Fernschüsse Gefahr zu erzeugen, blieben die Netze auf der Genua-Seite leer. Vítinha als Torwart des FC Genua parierte einige bedrohliche Schüsse präzise, wodurch das 0:2 bis zum Ende der ersten Halbzeit gehalten werden konnte und die Basis für den Gesamtsieg gelegt wurde.