FC Everton besiegt Coventry City mit 2:1 dank Thierno Barry

Thierno Barry sicherte dem FC Everton den 2:1-Sieg gegen Coventry City. Yann Gboho eröffnete für die Gäste, bevor Barry ausgleichen und den Siegtreffer erzielen konnte.

Der FC Everton hat sein Spiel gegen Coventry City mit einem 2:1-Sieg abgeschlossen. Der entscheidende Moment fiel, als Thierno Barry den Ball aus kurzer Distanz ins Netz beförderte und damit die Führung für die Gastgeber sicherte.

Entscheidende Momente der Partie

Thierno Barry traf zum 2:1 für den FC Everton, nachdem er den Ball mit dem linken Fuß aus kürzester Distanz unten rechts einnetzte. Dieser Treffer stellte die Endstandssituation her und brachte den Verein an die Spitze der Szene. Zuvor hatte Barry bereits einmal kurz vor dem Netz vorbei geschossen, als Tyrique George eine Flanke einleitete.

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Die Partie stand lange im Zeichen offener Offensivspiele. Kiernan Dewsbury-Hall versuchte einen Pass nach vorne, wurde jedoch aufgrund einer Abseitsposition von Tyrique George gebremst. Diese Entscheidung der Unparteiischen sorgte für Unterbrechungen im Spielfluss, ohne die Torkette zu durchbrechen. Harrison Armstrong musste unterdessen einen Schuss von Tyler Dibling parieren, der rechts im Strafraum abgeblockt wurde.

Gastgeber aus der Vorzeit

Yann Gboho von Coventry City eröffnete die Torschützenliste mit einem Treffer zum 0:1. Der Angreifer traf mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte unten rechts und bereitete somit den Rückstand der Gäste vor. Dieser Treffer resultierte aus einer guten Aktion von Jack Rudoni, der den Ball in gefährliche Zone brachte.

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Coventry City versuchte mehrfach, den Ausgleich zu finden. Jack Rudoni scheiterte mit einem rechten Schuss rechts im Strafraum, der abgeblockt wurde. Taiwo Awoniyi konnte seinen Kopfball aus kürzester Distanz ebenfalls nicht verwerten, da der Schuss abgeblockt wurde. Die Defensive des FC Everton zeigte sich somit standfest gegen die Angriffe der Auswärtsmannschaft.

Ausgleich durch Barry

Thierno Barry glich zum 1:1 aus, als er per Kopf aus der Strafraummitte oben rechts traf. Die Vorlage leistete Vitalii Mykolenko mit einer Flanke, die den Ball präzise in die Ecke brachten. Dieser Treffer neutralisierte den Vorsprung von Coventry City und gab dem Heimteam neuen Schwung. Mykolenko hatte zuvor bereits einen Schuss gehalten, der rechts unten abgewehrt wurde.

Nach dem Ausgleich zeigte sich der FC Everton offensiver. Kiernan Dewsbury-Hall versuchte einen Schuss aus der Strafraummitte mit dem linken Fuß, der jedoch abgeblockt wurde. Thierno Barry scheiterte später erneut, als er nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte rechts vorbeischoss. Diese Vorlage stammte von Kiernan Dewsbury-Hall nach einer Standardsituation.

Abwehrfehler und Freistöße

Coventry City bekam durch Fouls von Stephen Mfuni und Tatsuhiro Sakamoto Vorteile zugesprochen. Victor Torp erhielt einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte, während Yann Gboho in der eigenen Hälfte einen Freistoß bekam. Diese Situationen führten zu direkten Gefahren, blieben aber torlos.

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Jarrad Branthwaite bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen. Jay Dasilva erhielt einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte. Milan van Ewijk bekam ebenfalls einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte zugesprochen. Tyrique George bekam auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen. Diese Freistoß-Situationen zeigten die physische Intensität des Duells zwischen den beiden Mannschaften.

Siegtreffer sichert drei Punkte

Thierno Barry entschied die Partie endgültig, indem er den Ball aus kürzester Distanz unten rechts ins Netz beförderte. Dieser Treffer folgte auf eine Phase, in der der FC Everton Druck auf das Coventry-Tor ausübte. Tyler Dibling versuchte es mit dem linken Fuß rechts im Strafraum, schoss jedoch links hoch und weit vorbei.

Die Torschützenliste zeigt die Effizienz der Angriffe. Thierno Barry war mit zwei Treffern der entscheidende Faktor. Yann Gboho blieb der einzige Torschütze für Coventry City. Die Partie endete mit einem klaren Sieg für den FC Everton, der damit die Punkte nach Hause nahm. Harrison Armstrong sicherte den Sieg durch weitere Paraden. Victor Torp scheiterte mit einem Schuss aus der Distanz, der links unten gehalten wurde.