FC Elche verliert 0:1 gegen FC Valencia mit Sadiq Torschütze

FC Valencia gewinnt mit 1:0 gegen Elche. Umar Sadiq entscheidet das Spiel mit seinem Tor. Diangana und Raba bringen Abwechslung.

Im Spiel zwischen dem FC Elche und dem FC Valencia setzt sich Valencia mit einem klaren 1:0 durch. Der entscheidende Treffer fiel, als Umar Sadiq den Ball mit dem linken Fuß aus kürzester Distanz in das rechte untere Eck des Elche-Kastens legte. Die Vorlage dafür stammte von Arnaut Danjuma, der den Konter einleitete. Damit bleibt Valencia nach dieser Partie unverzichtbar in den Vordergrund gerückt, während Elche trotz guter Chancen nicht den gewünschten Ausgleich erzielen konnte. Das Spiel zeigte viele technische Details und taktische Veränderungen.

Frühe Spielphasen und erste Änderungen

Zu Beginn der Partie gab es bereits einige wichtige Momente. Federico Redondo vom FC Elche erhielt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen. Kurz darauf fanden personelle Veränderungen statt. Grady Diangana kam für Javi Morcillo ins Spiel. Auf der anderen Seite ersetzte Dani Raba den FC-Valencia-Spieler Luis Rioja. Diese Wechsel sollten die Dynamik des Spiels weiter beeinflussen.

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Fer Niño vom FC Elche versuchte es per Kopf rechts im Fünfmeterraum. Gonzalo Villar hatte die Ecke eingeworfen, aber der Ball ging knapp rechts vorbei. Auch ein Schuss von Facundo Buonanotte wurde abgeblockt. Er hatte aus der Distanz mit dem linken Fuß versucht zu treffen. Ein weiteres Problem war ein Foul von César Tárrega am FC Valencia. Víctor Chust bekam daraufhin in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.

Spielfortgang und taktische Auseinandersetzungen

Die Unparteiischen sahen mehrere Abseitssituationen. Rubén Sánchez spielte einen Pass nach vorne, aber Abiel Osorio war im Abseits. Auch bei Valencia war José Gayà abseits, nachdem Javi Guerra den Ball nach vorne gespielt hatte. Roy Revivo bekam einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte. Die Ecke wurde von Matías Dituro verursacht. Umar Sadiq versuchte es mit dem rechten Fuß rechts im Fünfmeterraum, aber der Keeper hielt den Ball rechts unten.

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Sadiq hatte noch eine weitere Chance aus der Distanz mit dem rechten Fuß. Der Keeper hielt den Ball hoch in der Mitte des Kastens. Germán Valera vom FC Elche schoss knapp rechts vorbei. Arnaut Danjuma beging ein Foul. Auch Facundo Buonanotte wurde verwarnt. Umar Sadiq kam für Pablo Maffeo ins Spiel. Aaron Mayol von Valencia wurde ebenfalls für ein Foul gemahnt.

Spannung im Schlussdrittel

César Tárrega versuchte es per Kopf aus der Strafraummitte. Javi Guerra hatte mit einer Ecke flankt, aber der Ball ging rechts vorbei. Facundo Buonanotte köpfte ebenfalls daneben. Roy Revivo war abseits, nachdem Lucas Cepeda gepasst hatte. Stole Dimitrievski verursachte eine Ecke. Lucas Cepeda schoss links unten vorbei, unterstützt von Fer Niño.

Die vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an. Guido Rodríguez bekam einen Freistoß. Fer Niño schoss aus der Strafraummitte drüber. 39 Minuten vergingen, Pablo Maffeo schoss rechts drüber. Der FC Elche hatte viele Möglichkeiten, doch das Tor blieb aus. Valencia behielt die Oberhand und gewann das match mit dem wichtigen Sieg.