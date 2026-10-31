FC Chelsea gegen Manchester United: Liveticker mit Chancen und Fouls

Der FC Chelsea trifft in der ersten Halbzeit auf Manchester United. Chancen von Estêvão, Pedro Neto und Bruno Fernandes prägen das Spiel. Alle Szenen im Überblick.

Der FC Chelsea und Manchester United stehen sich in der ersten Halbzeit gegenüber. Anstoss war zu Beginn der ersten Halbzeit, die Partie wird begleitet von einer intensiven Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten. Den ersten Freistoss des Spiels bekam Harry Maguire von Manchester United in der eigenen Hälfte zugesprochen, nach einem Foul von Andrey Santos. Auch Bryan Mbeumo von Manchester United erhielt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss.

Chancen für den FC Chelsea

Wesley Fofana vom FC Chelsea versuchte es per Kopf aus der Strafraummitte. Sein Schuss wurde rechts oben gehalten. Vorbereitet wurde die Aktion von Levi Colwill, ebenfalls per Kopf. Zuvor hatte Josh Acheampong mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum abgeschlossen, der Schuss wurde jedoch abgeblockt. Vorbereitet worden war dieser Versuch von Estêvão.

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Auch Pedro Neto vom FC Chelsea kam zum Abschluss. Er versuchte es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wurde links unten gehalten. Vorbereitet wurde die Aktion von Morgan Rogers. Estêvão selbst versuchte es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Ball ging jedoch links vorbei. Vorbereitet worden war dieser Versuch von Cole Palmer.

Fouls und Freistösse im Spiel

Im Verlauf der ersten Halbzeit wurden mehrere Fouls gepfiffen. Carlos Baleba von Manchester United beging ein Foul, das zu einem Freistoss für Moisés Caicedo vom FC Chelsea in der eigenen Hälfte führte. Zudem wurde ein Foul von Diogo Dalot von Manchester United geahndet. Moisés Caicedo von Chelsea wurde ebenfalls mit einem Foul verzeichnet.

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Der FC Chelsea erhielt in der 18. Minute eine Ecke, die von Leny Yoro verursacht wurde. Kurz darauf wurde eine Abseitsstellung des FC Chelsea erkannt. Pedro Neto spielte einen Pass nach vorne, doch die Unparteiischen sahen Estêvão im Abseits.

Abschlüsse von Manchester United

Manchester United kam ebenfalls zu Abschlüssen. Bruno Fernandes versuchte es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball ging links hoch und weit vorbei. Vorbereitet worden war die Aktion von Bryan Mbeumo mit einem langen Ball nach einem Konter. Andrey Santos versuchte es mit dem linken Fuss aus der Distanz, das Leder ging jedoch knapp rechts vorbei. Vorbereitet wurde dieser Versuch von Bruno Fernandes.

Carlos Baleba von Manchester United versuchte es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wurde jedoch abgeblockt. Die Partie zwischen Chelsea und Manchester United bleibt in der ersten Halbzeit umkämpft, mit Chancen auf beiden Seiten und mehreren Freistössen in der eigenen und gegnerischen Hälfte.