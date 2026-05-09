Der FC Bayern hat seine Pflichtaufgabe beim Abstiegskandidaten VfL Wolfsburg mit viel Möhe gemeistert. Die Münchner siegten nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit 1:0. Damit wartet auf den drittletzten Wolfsburg am letzten Spieltag ein Abstiegs-Endspiel beim punktgleichen vorletzten FC St. Pauli. Der 1. FC Köln und Werder Bremen haben vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Der 1. FC Heidenheim könnte mit einem Sieg am Sonntag in Köln das Abstiegsrennen noch spannender machen.

Drei Tage nach dem Champions-League-Kön gegen Paris Saint-Germain hat der FC Bayern seine Pflichtaufgabe beim Abstieg skandidaten VfL Wolfsburg mit viel Möhe gemeistert. Die Münchner siegten nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit 1:0.

Damit wartet auf den drittletzten Wolfsburg am letzten Spieltag ein Abstiegs-Endspiel beim punktgleichen vorletzten FC St. Pauli. Da Wolfsburg und auch zuvor St. Pauli (1:2 bei RB Leipzig) sieglos blieben, haben der 1. FC Köln und Werder Bremen vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Der 1.

FC Heidenheim, der drei Punkte hinter Wolfsburg und St. Pauli liegt, könnte mit einem Sieg am Sonntag in Köln das Abstiegsrennen noch spannender machen. Michael Olise (56. ) schoss den Münchner Sieg in Wolfsburg heraus. In der ersten Halbzeit hatte Torjäher Harry Kane erstmals in der Bundesliga einen Elfmeter verschossen, nachdem er zuvor in 24 Versuchen immer getroffen hatte (36.

). Wolfsburg-Profi Jeanuël Belocian (21) zertrampelte zuvor offenbar absichtlich vor der Ausführung den Elfmeterpunkt. Sky-Expertin und Nati-Co-Trainerin Julia Simic erklärte: “Es ist absolut unfair. Das sollte man nicht machen.

Ich weiß aber nicht, ob es für (das Verschießen, die Redaktion. ) ausschlaggebend war.





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Bayern Vfl Wolfsburg Champions League Abstieg Endspiel FC St. Pauli 1. FC Köln Werder Bremen 1. FC Heidenheim Michael Olise Harry Kane Elfmeter Unfair Absichtlich

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

David Attenborough: Der Meister der Naturdokus wird 100Der weltbekannte Wissenschaftskommunikator warnt nach wie vor: Für die Rettung des Planeten bleibt wenig Zeit.

Read more »

Migros-Chef: Denner braucht es weiterhinMigros-Chef Mario Irminger hat trotz der Tiefpreisstrategie der Migros die Existenzberechtigung der Tochter Denner bekräftigt.

Read more »

Die Schweiz: Exakt sechzig Prozent der Menschen in der Jubiläumsgeneration im Alter von hundert JahrenDie Ausstellung "Welcome to your future: Hundertjährige der Schweiz" informiert über die Biografien und Lebensnisse von hundertjährigen Männern und Frauen, die zwischen den Jahren 2000 und 2017 in der Schweiz geboren wurden. Das ist eine erstaunliche Botschaft, da die Zahl der hundertjährigen Schweizbürger aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Überlegungen zum Besseren Ernährung und Arbeitsbedingungen, die sich in den letzten sechzig Jahren entwickelt haben, steigt.

Read more »

Symbol für die Lage der russischen Truppen in der Ukraine: kurze Parade mit Fewer GästeDie abgespeckte Parade mit weniger Gästen gilt auch als ein Symbol für die Lage der russischen Truppen in der Ukraine.

Read more »