FC Bayern sichert sich 35. Meisterschaft mit Kantersieg über Stuttgart – Gnabry verletzt

Der FC Bayern München hat vorzeitig seine 35. deutsche Meisterschaft gefeiert. Ein souveräner 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart besiegelte den Titelgewinn bereits am 30. Spieltag. Einziger Wermutstropfen ist die schwere Adduktorenverletzung von Serge Gnabry. In einem weiteren Spiel gewann der SC Freiburg mit 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim und verbesserte seine Position im Tabellenmittelfeld.

Der FC Bayern München hat sich mit einem überzeugenden Auftritt vorzeitig die 35. Meisterschaft in der deutschen Bundesliga gesichert. In einem torreichen Spiel gegen den VfB Stuttgart machten die Münchner bereits am 30. Spieltag ihren Titelgewinn perfekt. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nutzte dabei die Schützenhilfe des zweitplatzierten Borussia Dortmund, der bereits zuvor seine Meisterschaft schancen vergeben hatte.

Gegen Stuttgart siegten die Bayern mit 4:2 und erfüllten damit den ersten Teil ihrer ambitionierten Triple-Mission. Kompany nutzte die Gelegenheit, um seine Mannschaft auf gleich acht Positionen zu rotieren und vielen Stars wie Harry Kane, der erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, eine wohlverdiente Pause zu gönnen. Torwart-Legende Manuel Neuer erlebte seine 13. Meisterschaft vom Spielfeldrand aus und zog damit mit Rekordmeister Thomas Müller gleich. Nur wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff wurden die Meisterschafts-Shirts an die Spieler verteilt, die daraufhin ausgelassen mit den mitgereisten Fans feierten. Auch der Trainer Vincent Kompany durfte sich über seinen 50. Sieg im 64. Bundesligaspiel mit dem FC Bayern freuen. Ein Schatten auf die ansonsten ausgelassene Feier fiel jedoch durch die schwere Adduktorenverletzung von Serge Gnabry, die sich der Nationalspieler im Abschlusstraining zuzog. Er wird dem FC Bayern voraussichtlich für längere Zeit fehlen, was auch seine Einsatzmöglichkeiten für die bevorstehenden Höhepunkte wie die Halbfinalspiele gegen Paris Saint-Germain in der Champions League und gar die Weltmeisterschaft im Sommer in Frage stellt. Trotz des Rückstands durch Chris Führichs frühes Tor (21. Minute) drehte die Bayern-Elf das Spiel in der ersten Halbzeit durch Treffer von Raphaël Guerreiro (31.), Nicolas Jackson (33.) und Alphonso Davies (37.). Der eingewechselte Harry Kane erhöhte in der 52. Minute auf 4:1 und stellte damit den beeindruckenden Torrekord des deutschen Rekordmeisters auf 109 Treffer aus. Stuttgart konnte durch Chema (88.) kurz vor Schluss noch verkürzen, was am letztendlichen Ergebnis jedoch nichts mehr änderte. Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf feierte derweil der SC Freiburg. Mit einem knappen 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim untermauerten die Breisgauer ihre Ambitionen und verschärften zugleich die ohnehin schon prekäre Situation des Tabellenletzten, der nun kaum noch zu retten scheint. Beflügelt von ihrem Erfolg im Halbfinale der Europa League kontrollierten die Freiburger vor heimischer Kulisse über weite Strecken die Partie. Den entscheidenden Treffer erzielte Maximilian Eggestein in der 83. Minute und schoss die Freiburger damit auf den siebten Tabellenplatz. Zuvor hatte Johan Manzambi die Gastgeber in der 24. Minute in Führung gebracht, ehe Budu Siwsiwadse für die Gäste ausglich (59. Minute)





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