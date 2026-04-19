FC Bayern München vor vorzeitiger Meisterschaft: Ein Punkt gegen Stuttgart genügt

Der FC Bayern München steht kurz vor dem Gewinn seiner 35. deutschen Meisterschaft. Ein Unentschieden gegen den VfB Stuttgart in der Allianz Arena würde ausreichen, um den Titel vorzeitig zu sichern. Die Aufstellung der Bayern birgt Überraschungen, während Stuttgart auf einen Coup hofft.

Am 30. Spieltag der Bundesliga steht der FC Bayern München kurz vor dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Ein einziges Unentschieden gegen den VfB Stuttgart in der heimischen Allianz Arena würde ausreichen, um den Titel vorzeitig zu sichern und die insgesamt 35. Meisterschaft in der Vereinsgeschichte perfekt zu machen. Die Frage schwebt im Raum: Steigt heute Abend die große Meisterparty in München? Hier sind Sie live dabei, wenn die Weichen gestellt werden.

Die Vorzeichen für die geplante Meisterkrönung sind jedoch von einer schmerzlichen Nachricht überschattet. Ausgerechnet vor den entscheidenden Spielen der Saison zog sich Bayern-Stürmer Serge Gnabry eine schwere Verletzung zu, die ihn im Saisonendspurt außer Gefecht setzen wird. Diese Nachricht könnte die Stimmung und die Intensität der feierlichen Krönung im Falle eines Erfolges trüben. Die Münchner stehen unter Druck, ihre beeindruckende Serie von 16 ungeschlagenen Spielen fortzusetzen, die bis in den Januar zurückreicht, als sie überraschend gegen den FC Augsburg verloren. Seitdem feierten die Bayern sechs Siege in Serie, unterbrochen nur von einem 1:1-Unentschieden in Leverkusen Mitte März. Die mentale Stärke, die nach dem emotionalen Viertelfinalerfolg gegen Real Madrid geschöpft wird, soll nun auch im Ligaalltag zum Tragen kommen. Das Hinspiel im Bernabéu gewannen sie mit 2:1, und das Rückspiel lieferte ein wahres Spektakel mit sieben Toren, das dank einer dramatischen Schlussphase erneut glücklich für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany endete (4:3).

Die personelle Situation beim FC Bayern München ist angespannt, was Trainer Vincent Kompany zu zahlreichen Umstellungen zwingt. Acht Akteure werden im Vergleich zur aufopferungsvollen Partie gegen Real Madrid ausgetauscht. Lediglich Stanišić, Kimmich und Luis Díaz behalten ihren Platz in der Startelf. Sogar Stammkeeper Manuel Neuer und Torschützenkönig Harry Kane erhalten eine Auszeit, während der verletzte Serge Gnabry natürlich fehlt. Stattdessen rücken Itō, Min-jae Kim, Davies, Goretzka, Guerreiro, Musiala und Jackson in die Anfangsformation. Diese Rotation dient auch der Vorbereitung auf die kommenden entscheidenden Wochen im Kampf um das Triple. Am Mittwoch steht das Pokalhalbfinale gegen Bayer Leverkusen an, gefolgt von den Halbfinalduellen in der Champions League gegen den Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Angesichts der Tatsache, dass Borussia Dortmund gestern mit 1:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren hat, reicht den Münchnern bereits ein Unentschieden, um die Meisterschaft rechnerisch unter Dach und Fach zu bringen. Selbst bei einer Niederlage wäre die Meisterschaft aufgrund des komfortablen Vorsprungs von zwölf Punkten, vier verbleibenden Spieltagen und der deutlich besseren Tordifferenz (aktuell +78 für Bayern gegenüber +30 für Dortmund) nur noch eine reine Formalität.

Der VfB Stuttgart hingegen steht unter Zugzwang, um seine eigenen Ambitionen auf die Champions-League-Plätze zu wahren. Die Schwaben haben eine wechselhafte Zeit hinter sich, mit Siegen gegen Konkurrenten wie RB Leipzig (1:0) und den FC Augsburg (5:2), die jedoch durch das Ausscheiden im Europa-League-Achtelfinale gegen den FC Porto (1:2, 0:2) getrübt wurden. Nach der Länderspielpause folgten eine 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund und ein souveräner 4:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV. Trainer Sebastian Hoeneß setzt auf eine deutliche Rotation und bringt fünf neue Spieler im Vergleich zum Spiel gegen Hamburg. Jeltsch und Vagnoman verteidigen anstelle von Mittelstädt und Assignon. Auf der Doppelsechs kehrt Karazor nach abgesessener Gelbsperre zurück, während Chema auf die Bank rückt. In der Offensive starten Tiago Tomás und El Khanouss für den gelbgesperrten Deniz Undav und Serhou Guirassy. Der VfB möchte nicht nur die vorzeitige Meisterfeier der Bayern verhindern, sondern muss auch selbst punkten, um die Position in der Champions-League-Rennstrecke zu festigen. RB Leipzig hat sich mit einem 3:1-Sieg in Frankfurt vorerst drei Punkte Vorsprung (nun 59) erarbeitet. Stuttgart (56) spürt den Druck der gestrigen Sieger Hoffenheim (54) auf Rang vier, während Bayer Leverkusen (52) nach der Niederlage gegen Augsburg auf der Stelle tritt. Die bisherigen beiden Duelle in dieser Saison gegen den FC Bayern waren für den VfB wenig erfolgreich: Im Supercup gab es eine 1:2-Niederlage, und im Hinspiel unterlagen sie zu Hause deutlich mit 0:5.

Um 17:30 Uhr wird der Ball in der Allianz-Arena angepfiffen, und die Fußballwelt blickt gespannt nach München. Ob die Bayern mit einem Punkt oder gar einem Sieg die Schale in Empfang nehmen dürfen, wird sich zeigen. Die Aussicht auf die 35. Meisterschaft ist greifbar nahe, aber der VfB Stuttgart hat eigene Ziele und könnte den Rekordmeister vor heimischem Publikum alles abverlangen. In einer anderen Partie des Tages konnte der FC St. Gallen die SpVgg Greuther Fürth mit 3:1 besiegen und folgt somit Lausanne-Ouchy in den Cupfinal





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