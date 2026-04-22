FC Bayern München triumphiert im DFB-Pokalhalbfinale gegen Bayer Leverkusen

Der FC Bayern München zieht nach einem verdienten 2:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen ins DFB-Pokalfinale ein und träumt weiter vom Triple. Kane und Díaz erzielten die Treffer für die Münchner.

Der FC Bayern München hat sich eindrucksvoll das Ticket für das DFB-Pokalfinale gesichert und damit seine Ambitionen auf das Triple weiter am Leben erhalten. Im Halbfinale gegen Bayer Leverkusen demonstrierten die Münchner ihre Dominanz und gewannen verdient mit 2:0 (1:0).

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, die bereits am vergangenen Sonntag die deutsche Meisterschaft für sich entschieden hat und zudem im Halbfinale der Champions League steht, hat damit die Chance, in dieser Saison alle drei wichtigen Titel zu gewinnen. Für Bayer Leverkusen bedeutet das Ausscheiden im Pokal eine Enttäuschung, da die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso die Saison ohne einen Titel beenden wird. Das Spiel vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena wurde von Beginn an von den Bayern kontrolliert.

Harry Kane eröffnete in der 22. Minute den Torreigen, während Luis Díaz in der Nachspielzeit mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung sorgte. Damit steht der FC Bayern München nach sechs Jahren wieder im DFB-Pokalfinale, wo sie sich am 23. Mai in Berlin mit dem Sieger des Duells zwischen VfB Stuttgart und SC Freiburg messen werden.

Die Bayern gingen von Anfang an aggressiv in die Partie und übernahmen die Kontrolle über das Mittelfeld. Durch präzises Passspiel und hohes Pressing setzten sie die Leverkusener unter Druck und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Kane, Musiala und Díaz hatten bereits in der ersten Halbzeit Möglichkeiten, den Führungstreffer zu erzielen, doch Bayer-Keeper Mark Flekken hielt seinen Kasten zunächst sauber. Die Führung der Bayern fiel schließlich verdient in der 22.

Minute, als Kane nach einer Vorlage von Musiala und einer Weiterleitung von Díaz den Ball präzise im Winkel versenkte. Die Bayern-Fans feierten den Treffer euphorisch und sangen «FC Bayern, wir fahren nach Berlin». Auch nach dem Führungstreffer blieben die Münchner am Drücker und drängten auf weitere Tore. Leverkusen hatte große Mühe, sich dem hohen Pressing der Bayern zu entziehen und konnte kaum eigene Akzente setzen.

In der zweiten Halbzeit versuchte Leverkusen, das Spiel offener zu gestalten und mit langen Bällen aus dem Forechecking der Bayern zu entkommen. Doch auch diese Strategie brachte kaum Erfolg. Neuer musste einmal eingreifen, um einen Schuss von Tella zu parieren. Die Bayern blieben weiterhin die dominierende Mannschaft und kontrollierten das Spielgeschehen.

Stanisic und Kane hatten weitere Chancen, doch Flekken hielt weiterhin hervorragend. In der Nachspielzeit sorgte dann Luis Díaz mit einem Kontertor für die endgültige Entscheidung. Der kolumbianische Flügelspieler vollendete einen schnellen Angriff der Bayern und besiegelte damit den Einzug ins Pokalfinale. Nach dem 2:0 war die Partie entschieden, und der Schlusspfiff erfolgte kurz darauf.

Für die Leverkusener geht es nun darum, sich in den verbleibenden Saisonspielen noch für die Champions League zu qualifizieren. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand liegt derzeit auf Rang sechs und hat vier Punkte Rückstand auf einen Königsklassen-Platz. Der FC Bayern München hingegen kann sich nun voll auf das Pokalfinale und das Champions-League-Halbfinale konzentrieren, wo sie weiterhin vom Triple träumen.

Die Leistung im Pokalhalbfinale hat gezeigt, dass die Münchner in Topform sind und zu den Favoriten auf den Gewinn aller drei Titel zählen. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Finale in Berlin freuen, in dem der FC Bayern München seine Titelambitionen unter Beweis stellen will





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