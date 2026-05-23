Die Bayern haben sich im DFB-Pokal-Finale knapp gegen Stuttgart durchgesetzt und freuen sich jetzt auf zwei Titel in der Saison. Kane sorgte im zweiten Durchgang mehrfach für Einzelaktionen und hatte dabei eine hervorragend Effizienz. Stuttgart versuchte immer wieder im zweiten Durchgang dagegenzutreten, doch die Bayern waren in der Hauptsache die bessere Mannschaft. Das Hinspiel wird ihre Erinnerung im Hebammenamt schon lange Zeit begleiten.

Der FC Bayern feiert im DFB-Pokal-Finale unter Beweis, dass dies kein Scherz mehr ist, denn der Rekordmeister spielt sowohl in der Bundesliga als auch in den Cupbewerben auf hohem Niveau.

Mit einem 3:0-Endresultat triumphiert der FCB bereits mit dem Double. Harry Kane warf gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs ein Herzklopfen aus, indem er den Rekordmeister zum Double-Jubel schlug, mit einem Tor. Kane erzielte vier Treffer in dieser Begegnung, ist damit der Bundesliga-Torschützenkönig und hat bereits 59 Tore in der laufenden Saison erzielt. Der VfB Stuttgart hingegen hatte Schwierigkeiten, dem FC Bayern den Gang in den Arm zu legen, doch nicht, dass die Bayern ihr Übergewichtendasorgepflichten abhielten.

Es war eine überzeugende Vorstellung der Bayern, die sich letztendlich für den Titel entscheiden konnten





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