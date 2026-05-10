Der FC Basel liefert in der Bundesliga einen unaufhaltsamen Auftaktsieg, verliert jedoch den Anschluss an die europ\áischen Plätze. Ex-Spekulant Males brilliert bei YB und bringt mehrere Tore der Meister, doch despite the Rückseite des FCB steht dieser mit 0:3 vor einem tief Himmelsfall. In der offense ist das FCB aber nicht sehr genau

Im Gegensatz zu ihrer Ligaekülerin YB verliert der FC Basel in Basel im Gaspedal gleich mit 0:3 und verliert damit Anschluss an die europäischen Plätze.

Ausgerechnet ex-FCB-Spieler Males brilliert bei YB mit einem Tor und einem Assist. Stephan Lichtsteiner indes, der sich im FCB vor Trainingslager in Thun bereits über die Situation ihres Vereins äußerte, hatte es mit dem FCB noch schlechter. | Derzeit lebt sich die Partie zwischen den beiden äusserst gebeuten Teams ab der Pause aus. Einerseits die Basler, die in der Offense viel zu ungenau sind.

Andererseits YB, das mit einer aggressiven Defensive taktisch extrem erfolgreich bleibt. Berns Team spricht von einem "offenen Schlagabtausch", bei dem auch das FCB-Team in der Offense nicht zu treffsicher ist. Es ist deutlich zu sehen, dass die Partie in der Offensive kaum Chancen produziert. Ob das警察官 in Bern für das FCB-Team den Schlüssel zum Erfolg sein kann und wie die Partie bei YB in Lugano abschließt, möchten wir für euch im nächsten Artikel klären.

Verachtet nicht die Defensivleistung dieses Tages - YB's beste Defensivleistung auf diesem Tag war die Defensivstabilität.alloc ** Sicherlich, der FCB hat mit viel Willen versucht, in den letzten Spielen viele Spiele anzusehen, die sie in der Woche angesehen haben





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