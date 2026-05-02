FC Basel verhindert Thuner Meisterfeier – 3:1-Sieg im Joggeli

Der FC Basel hat die Thuner Meisterparty im Joggeli mit einem 3:1-Auswärtssieg verhindert. Metinho, Ajeti und Koindredi sorgten für die Basler Tore. Das Spiel war von strittigen Entscheidungen und Platzverweisen geprägt.

Die erhoffte Meisterfeier für Thun im eigenen Stadion, dem Joggeli, musste verschoben werden. Der FC Basel sorgte mit einem deutlichen 3:1-Auswärtssieg für eine herbe Enttäuschung bei den Thun er Fans und sicherte sich gleichzeitig wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze.

Das Spiel war von Spannung und kontroversen Entscheidungen geprägt, die den Thuner Frust zusätzlich befeuerten. Die rund 2500 mitgereisten Thuner Fans hatten bereits vor Anpfiff eine beeindruckende Stimmung erzeugt, doch ihre Euphorie wurde im Laufe der Partie zunehmend gedämpft. Das Spiel begann vielversprechend für Thun. Nach einer schönen Kombination gelang es Matoshi in der 41.

Minute, die Führung für die Gastgeber zu erzielen. Die Freude währte jedoch nur kurz. Bereits zwei Minuten später, in der 43. Minute, glich Metinho für den FC Basel aus.

Sein präziser Schuss von der Sechzehnerkante ließ dem Thuner Torhüter keine Chance. Die erste Halbzeit war zudem von strittigen Szenen geprägt. Ein grobes Foul von Labeau an Vouilloz, bei dem er mit offener Sohle auf den Fuß trat, blieb ungeahndet, ebenso wie ein klares Foulspiel von Bamert an Koloto im Strafraum. Der VAR griff in beiden Fällen nicht ein, was zu erheblichen Protesten der Basler Spieler führte.

Diese umstrittenen Entscheidungen trugen zu einer zunehmend hitzigen Atmosphäre auf dem Platz bei. Die Thuner konnten sich zwar über das Glück klagen, aber die Basler zeigten Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. Die zweite Halbzeit brachte die Vorentscheidung. Nach einer Stunde Spielzeit sah Fehr nach zwei vermeintlichen Verwarnungen die rote Karte.

Dieser Platzverweis erwies sich als entscheidend. Der FC Basel nutzte die Überzahl und erhöhte den Druck. In der 86. Minute gelang Salah, der kurz zuvor eingewechselt worden war, mit einem Schuss aus spitzem Winkel das 2:1.

Ajeti war noch dran, konnte den Ball aber nicht mehr abwehren. Doch damit nicht genug: Der Thuner Ibayi, der bereits ausgewechselt worden war, sah ebenfalls die rote Karte, und auch Trainer Lustrinelli erhielt die gelbe Karte, seine vierte in dieser Saison, was ihm eine Sperre für das nächste Spiel einbringt. Den Schlusspunkt setzte Koindredi mit einem Flachschuss zum 3:1. Das Spiel endete mit einem klaren Sieg für den FC Basel und einer enttäuschenden Niederlage für Thun.

Flavius Daniliuc betonte nach dem Spiel, dass Thun zwar der verdiente Meister sei, aber der FC Basel es sich nicht leisten konnte, die Meisterschaft den Thuner im eigenen Stadion zu ermöglichen. Er sprach von Ehre, Verantwortung gegenüber den Fans und dem Verein. Der Sieg könnte für den FC Basel ein wichtiger Impuls für den Schlussspurt der Saison sein





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