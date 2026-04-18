FC Basel unterliegt Thun nach Joggeli-Brand-Schock: Duranville trifft, aber Bebbi verpassen Sprung

Der FC Basel muss nach dem Brand im Joggeli eine weitere bittere Niederlage einstecken und verliert das Nachholspiel gegen den FC Thun mit 1:3. Einziger Torschütze für die Bebbi war Joker Duranville. Damit verpassen sie die Chance, den Abstand auf die Konkurrenten Sion und YB zu vergrössern. Trainer Lichtsteiner gerät nach schwacher Leistung und fragwürdigen Aussagen zunehmend unter Druck.

Eine Woche nach dem verheerenden Brand im Joggeli muss der FC Basel eine weitere herbe Enttäuschung hinnehmen. Im Nachholspiel gegen den FC Thun unterlagen die Bebbi auswärts mit 1:3. Der einzige Lichtblick aus Basler Sicht war der Treffer von Joker Duranville, der zumindest Ergebniskosmetik betreiben konnte. Mit dieser Niederlage verpasst es der FC Basel, den wichtigen Abstand auf die direkten Konkurrenten FC Sion und BSC Young Boys zu vergrössern und verharrt damit im Tabellenkeller.

Nachdem der FC Thun durch Tore von Rastoder früh in Führung gegangen war, gelang es dem eingewechselten Duranville zwar, den Anschlusstreffer zu erzielen und Hoffnung auf eine Aufholjagd zu wecken. Doch die Freude währte nur kurz. Postwendend stellte Rastoder mit seinem zweiten Treffer des Abends den Zwei-Tore-Vorsprung für die Heimmannschaft wieder her. Die Bebbi konnten dem nichts mehr entgegensetzen und mussten sich letztendlich als verdiente Verlierer vom Platz verabschieden.

Dominik Schmid zeigte sich nach der Partie sichtlich enttäuscht und übte deutliche Kritik an der Leistung seiner Mannschaft. Thun habe einen klaren Plan verfolgt und stehe aus seiner Sicht verdientermassen an der Tabellenspitze. Die Bebbi hingegen hätten in den entscheidenden Zonen, den letzten 30 Metern auf dem Spielfeld, zu viele einfache Fehler gemacht. 'Wir hätten viel besser auftreten müssen', resümierte Schmid mit frustriertem Unterton. Die offensichtliche Schwäche in der Durchschlagskraft und der defensive Nachlässigkeiten waren für alle im Stadion und vor den Bildschirmen sichtbar.

Der Auftritt der Basler lässt zudem ernsthafte Fragen bezüglich der Trainerposition aufkommen. Vor dem Spiel hatte Trainer Luzien Lichtsteiner vollmundig verkündet, man habe ein Rezept gegen den Spielstil des FC Thun gefunden. Diese Aussagen erwiesen sich im Nachhinein als reine Heissluft und entbehrten jeder Grundlage. Viele Beobachter fragen sich, wie es zu der Einstellung von Lichtsteiner kommen konnte, da der aktuelle FCB unter seiner Führung schlichtweg nicht den Eindruck einer Spitzenmannschaft vermittelt. Die Hoffnung vieler Anhänger ruht auf der angekündigten umfassenden Erneuerung des Teams für die kommende Saison, wobei die Frage aufkommt, ob diese Erneuerung auch das Traineramt betreffen wird. Bisherige Interviews mit Lichtsteiner werden von vielen als zermürbend empfunden, und es fehlt an einer spürbaren Verbindung zwischen Trainer und Mannschaft. Es bleibt abzuwarten, wie lange die etablierten Führungsspieler diesem Trainer noch folgen werden, angesichts der anhaltend schwachen Leistungen und ausbleibenden sportlichen Erfolge





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