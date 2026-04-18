FC Basel unterliegt Meister Thun und verpasst erneut eine Chance

Der FC Basel verlor im Nachholspiel der 33. Runde mit 1:3 gegen den FC Thun. Die Niederlage unterstreicht die Probleme des FCB und die Dominanz des neuen Meisters. Flavius Daniliuc wurde als bester Basler Akteur ausgezeichnet.

Der FC Basel musste sich im Nachholspiel der 33. Runde der Super League mit 1:3 gegen den frischgebackenen Meister FC Thun geschlagen geben. Die Niederlage, die eine Woche verspätet stattfand, zeigte deutlich die unterschiedlichen Formkurven und die spielerische Überlegenheit des Tabellenführers.

Während Thun seine souveräne Position mit einem verdienten Sieg untermauerte, konnte der FC Basel erneut keine überzeugende Leistung abrufen und musste sich vom neuen Meister die Grenzen aufzeigen lassen. Die Anfangsphase des Spiels gestaltete sich für den FC Basel vielversprechend. Das Heimteam schien gut in die Partie gestartet zu sein und erspielte sich die ersten nennenswerten Chancen. In der 28. Minute war es Christopher Ibayi, der nach einem schnellen Konter die 1:0-Führung für Thun erzielte. Nach diesem Treffer verlor der FCB zunehmend den Faden und fand kaum noch ins Spiel. Glück hatte Basel, als ein Schuss von Kastriot Imeri vom Innenpfosten zurück ins Feld sprang und auch Ibayi eine weitere gute Gelegenheit zur Erhöhung des Vorsprungs liegen liess. Die erste Halbzeit zeigte bereits die Schwierigkeiten des FCB, den aggressiven und gut organisierten Spielstil von Thun zu unterbinden. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FC Thun seine Führung durch den überragenden Michael Heule in der 53. Minute auf 2:0. Ein langer Ball reichte erneut aus, um die Basler Abwehr zu überfordern, wobei Vouilloz und Omeragic in ihren Zweikämpfen unterlagen. Heule nutzte diese Gelegenheit und erzielte mit seinem schwächeren rechten Fuss seinen ersten Ligatreffer. Doch der FCB zeigte kurz darauf eine Reaktion und verkürzte in der 56. Minute durch den eingewechselten Julien Duranville auf 1:2. Dies war erst sein zweites Saisontor. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte jedoch nicht lange. Thun demonstrierte seine Klasse als Spitzenmannschaft und stellte nur wenige Minuten später, in der 64. Minute, durch einen langen Sololauf von Heule und einen präzisen Abschluss von Elmin Rastoder den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Das 3:1 wirkte wie ein Knockout für den FC Basel und besiegelte die verdiente Niederlage. In einem insgesamt schwachen Kollektiv hob sich Flavius Daniliuc positiv ab. Er trug nicht direkt zu den Gegentoren bei und zeigte gute Zweikampfwerte, was ihm die Auszeichnung als bester Basler Spieler einbrachte. Auf der Tribüne nahm Stephan Lichtsteiner, der gesperrt war, neben David Degen, Daniel Stucki und Ruedi Zbinden Platz. Die TV-Kameras richteten ihren Fokus auf das Basler Führungstrio, das die Niederlage sichtlich mitverfolgte. Man sah einen hadernden Degen, der die Gegentore analysierte, einen meist versteinerten Lichtsteiner und einen Stucki, der zur Pause in die Kabine ging, möglicherweise um dort Einfluss auf das Team zu nehmen. Léo Leroy und Ibrahim Salah sahen für Undiszipliniertheiten gegenüber dem Schiedsrichter gelbe Karten, die eine Sperre für das kommende Spiel gegen Sion nach sich ziehen. Trainer Stephan Lichtsteiner zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht über die mangelnde Reaktion des Teams auf dem Platz. Er räumte ein, dass man das Spiel von Thun nicht annehmen konnte und die kämpferische Einstellung fehlte, auch wenn der Kabinenbrand emotional war, dürfe er keine Ausrede für die Leistung sein. Er betonte, dass man sich auf das Spiel vorbereitet hatte und wusste, was auf einen zukommt. Thun spiele einen klaren Plan durch und werde verdient Meister. Die Saison des FCB sei von einem ständigen Auf und Ab geprägt, mit zu vielen individuellen Fehlern, die es guten Teams wie Thun ermöglichen, diese auszunutzen. Er fordert, diese Saison abzuhaken und in der kommenden Saison wieder anzugreifen. Um europäisch zu spielen, müssten die Fehler abgestellt und deutlich bessere Leistungen gezeigt werden. Dominik Schmid kommentierte die Vorbereitung auf das Spiel gegen Thun, die gut verlaufen sei. Er wusste um die Schwierigkeit, kurz vor der Titelrealisierung zu spielen. Thun ziehe seinen einfachen und klaren Plan durch und werde verdient Meister. Er räumte ein, dass man gut gestartet sei und nach der Pause sogar das 2:0 hätte machen können. Nach dem Rückstand habe man den Faden verloren, aber die Reaktion auf das 1:2 sei stark gewesen. Er freute sich über sein erstes Super-League-Tor, aber der Sieg stehe im Vordergrund. Die Mannschaft sei heiss auf das Spiel gegen Lugano, um dort alles klar zu machen. Der Blick auf die bevorstehenden Spiele zeigt, dass der FC Basel am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Sion in die Meisterrunde startet. Es handelt sich um ein Direktduell um Rang 4, wobei Sion aktuell das formstärkste Team der Liga ist. Es folgen Partien gegen Thun, YB, St. Gallen und Lugano. Trainer Stephan Lichtsteiner sieht keinen Grund zum Jammern. Trotz des Totalschadens im Garderobentrakt konnten sich die Profis reibungslos auf die Nachtragspartie gegen den Spitzenreiter FC Thun vorbereiten. Drei Tage nach dem Feuer im Kabinentrakt des St. Jakob-Parks hat Stephan Lichtsteiner ein Training unter speziellen Bedingungen angesetzt. Fest steht, dass der FCB seine restlichen Heimspiele in Basel austragen kann. Die Frage, wer für den Schaden aufkommt, erhält dadurch Brisanz





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