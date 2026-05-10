FC Basel suffers humiliating defeat to Young Boys in Swiss Super League

FC Basel suffered a humiliating defeat to Young Boys in the Swiss Super League. In a match that went to the wire, Basel couldn't prevent a 3:0 loss, which effectively means they can no longer reach the third place, which would qualify them for European football.

Die Szene des Spiels In der 49. Minute bekam Males nach einem hohen Ball von links via Hadjam im Strafraum den Ball. Males steckte den Ball zurück in den Rücken der Abwehr, wo Pech frei war.

Der 19-Jährige zögerte nicht und schoss den Ball flach in Richtung unteres rechtes Eck. Es war der Anfang vom Ende für die Basler, die den Europacup-Schock erlebten. Dass die Berner nächste Saison nicht im Europacup spielen, war nämlich schon vor dem 3:0 gegen den FCB fix. Nun ist aber ebenfalls klar: Die Basler können den dritten Platz, der zu 100 Prozent noch für die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb berechtigt, auch nicht mehr erreichen.

Bei noch zwei zu verbleibenden Partien hat Rotblau bereits einen Rückstand von sieben Punkten. Und auf Platz vier, der bei einem St. Galler Cupsieg noch für Europa berechtigt, haben die Basler nach dem Sieg von Sion gegen Meister auch schon fünf Punkte. Also auch das: nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Die Schlüsselfigur Shaqiri fehlte dem FC Basel zuletzt verletzt.

Nun kehrte er in den Kader zurück, kam aber erst in der zweiten Hälfte zum Einsatz, zu einem Zeitpunkt, wo YB bereits führte. Auch er konnte die Niederlage nicht mehr verhindern. Bei den Young Boys ist Pech zu erwähnen. Das 19-jährige Talent schoss gegen die Basler sein zweites Ligator und war auch, abgesehen vom Treffer, ein auffälliger Akteur auf dem Feld.

Das bessere Team Ein Fussball-Schmankerl war diese Partie nicht. Beide Teams mühten sich, aber beiden wollte nicht so richtig was gelingen. Am Ende ging der Sieg der Berner aber in Ordnung. YB präsentierte sich gefährlicher und kaltblütiger.

Der FCB kam kaum einmal gefährlich vor das gegnerische Tor. Das Tribünegezwitscher Der FC Basel wartete im Wankdorf seit Jahren auf einen Sieg gegen YB. In der Super League blieb Rotblau bis zum Spiel am Sonntag 19-mal in Folge ohne Erfolg in Bern. Zählte man den verlorenen Cup-Halbfinal 2018 und den Cupfinal 2020 dazu, waren es sogar 21 Pflichtspiele ohne Basler Sieg im Wankdorf.

Der letzte FCB-Ligasieg in Bern datierte vom 22. Mai 2016. Damals hiess der Trainer Urs Fischer. Die Resultate der Horror-Serie: 0:0, 2:6, 2:3, 1:5, 0:3, 0:3, 1:3, 1:3, 1:1, 0:2, 1:2, 0:2, 1:1, 1:3, 1:7, 2:2, 0:2, 1:2, 1:3, 0:2, 1:2.

Diese Horror-Serie geht nach der aktuellen Pleite nun weiter. Die Tore 49’ | 1:0 | Pech gelang der erste Treffer im YB-Dress und schoss die Heimmannschaft in Front. 74’ | 2:0 | Males war es, der das nächste YB-Tor schoss. Nach einem Basler Abwehr-Patzer vollführte Males eine Körpertäuschung und schlenzte den Ball ins lange Eck. 94’ | 3:0 | Fassnacht traf zum Endstand. So gehts weiter Basel spielt am Donnerstag um 20.30 Uhr gegen den FC St. Gallen. YB muss gegen den Meister aus Thun ran





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