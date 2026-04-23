FC Basel startet in die Championship-Runde: Kampf um Europa

Der FC Basel beginnt die Championship-Runde mit einem Heimspiel gegen Sion und muss sich auf einen harten Kampf um einen europäischen Platz konzentrieren. Die Titelverteidigung ist bereits gescheitert, und die Konkurrenz ist stark. Eine Analyse der bisherigen Saison zeigt die Herausforderungen und Schwachstellen des Teams.

Für den FC Basel beginnt mit dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen das formstarke Sion die Championship-Runde . Die Titelverteidigung ist kein Thema mehr, stattdessen geht es um die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb.

Die Herausforderung ist dabei enorm. Sion kommt als aktuell formstärkste Mannschaft ins Joggeli, mit elf Punkten aus den letzten fünf Spielen. St. Gallen ist mit zwölf Spielen ohne Niederlage ebenfalls stark. Im Januar gab es ein 1:1-Remis in Basel gegen Sion, während der FCB im August in Sion mit 1:0 gewann – einer von nur drei Siegen gegen Top-6-Teams.

Der Sieg gegen Thun im September, mit einem Doppelpack von Shaqiri und einem Tor von Ajeti, markierte den letzten Sieg gegen eine Top-6-Mannschaft. Die 1:2-Heimniederlage gegen Zürich im Februar besiegelte das Ende der Titelträume. Ein kleiner Erfolg war der 4:1-Sieg gegen die Young Boys im August, doch im Vergleich der Top-6-Teams sind Basel und Bern die schwächsten. Gegen Bern ist der FCB zumindest ungeschlagen.

Das torlose Remis in Bern im November und das 3:3 in Basel waren bemerkenswerte Spiele. Das Saisonbeginn mit der 1:2-Niederlage in St. Gallen war enttäuschend, mit vergebenen Chancen und einem Eigentor. Weitere Niederlagen gegen St. Gallen, darunter ein 0:3 im Cup-Viertelfinal, waren Tiefpunkte. Die 1:3-Niederlage in Lugano im August und die 0:1-Heimniederlage gegen Lugano im November, bei der Shaqiri zweimal im Elfmeterschießen scheiterte, waren weitere Warnsignale.

Lugano ist neben St. Gallen der einzige Gegner, gegen den der FCB in dieser Saison noch nicht gewonnen hat. Um europäisch zu spielen, muss der FC Basel mindestens Platz 3 erreichen, der zur Conference League qualifiziert. Platz 4 wäre ausreichend, wenn St. Gallen den Cup gewinnt und unter den ersten drei bleibt. Der FCB hat einen neuen Torhüter im Blick und die Punkte Differenz zum neuen Meister beträgt 21.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wo Thun den FC Basel überholt hat





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