FC Basel sichert sich Torhütertalent Bennett Hoch bis 2030

Der 18‑jährige Schweizer Torhüter Bennett Hoch verlängert seinen Vertrag mit dem FC Basel bis zum Sommer 2030 und wird fest ins Torhüterteam der ersten Mannschaft integriert. Nach erfolgreichen Einsätzen in U19, U21 und der UEFA Youth League setzt der junge Nationalspieler nun auf eine langfristige Weiterentwicklung im Profibetrieb.

Der FC Basel hat eine bedeutende Personalentscheidung getroffen und den jungen Torhüter Bennett Hoch bis zum Sommer 2030 an den Verein gebunden. Der 18‑jährige Schweizer, der bereits in der U19‑Nationalmannschaft aktiv ist, wird nun fest ins Torhüter team der ersten Mannschaft aufgenommen.

Hoch kam 2021 aus dem lokalen Club FC Aesch zu den Nachwuchsspielern von Rotblau und entwickelte sich rasch zu einem der vielversprechendsten Ziele im Büllermilieu. In den vergangenen beiden Jahren sammelte er wertvolle Erfahrung in den Nachwuchsteams: In der U19‑Mannschaft des FCB stand er in 38 Pflichtspielen zwischen den Pfosten und bewies dabei eine bemerkenswerte Reife für sein Alter.

Zu Beginn der letzten Saison erfolgte sein Debüt in der U21, die in der Promotion League spielt, der dritthöchsten Spielklasse der Schweiz, wobei er in elf Einsätzen überzeugte und sich als verlässlicher Rückhalt etablierte. Zusätzlich zeigte er seine Klasse auf europäischer Bühne, indem er in fünf Partien der UEFA Youth League für das Basler Nachwuchsteam zwischen den Pfosten stand und dabei sowohl Reflexe als auch das Stellungsspiel unter Beweis stellte.

Die Vertragsverlängerung bis 2030 ist ein klares Signal des Vereins, langfristig in die Entwicklung junger Talente zu investieren und gleichzeitig den Kader der ersten Mannschaft zu stärken. Trainerstab und Verantwortliche des FCB betonten, dass Hoch nicht nur aufgrund seiner spielerischen Fähigkeiten, sondern auch wegen seiner professionalen Einstellung und seiner Bereitschaft, kontinuierlich zu lernen, ausgewählt wurde.

In den nächsten Jahren wird er intensiv im Trainingsbetrieb der Profimannschaft eingebunden, um von den erfahrenen Netzhütern zu profitieren und schrittweise an die Anforderungen des Top‑Football heranzuwachsen. Gleichzeitig bleibt er ein fester Bestandteil der U21‑ und U19‑Mannschaften, wo er sein Know‑how an jüngere Spieler weitergeben kann. Für den jungen Sportler stellt die neue Laufzeit eine große Chance dar, seine Karriere auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln.

Neben den sportlichen Zielen ist Hoch zudem ein Vorbild für andere Nachwuchsspieler, da er bereits seit seiner Jugend stark in das lokale Sportgeschehen eingebunden ist. Seine Verbindung zur Region Basel und seine bislang ununterbrochene Teilnahme an wichtigen sportlichen Traditionen, wie dem eidgenössischen Schwingfest, unterstreichen seine tiefe Verwurzelung im Basler Umfeld.

Der FC Basel hofft, dass die Kombination aus lokaler Verbundenheit, technischem Talent und mentaler Stärke ihm ermöglichen wird, in den kommenden Jahren zu einem der führenden Torhüter der Schweiz zu avancieren und langfristig eine tragende Rolle für den Verein zu spielen





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