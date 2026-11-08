FC Basel Remontada in Thun: Jokanovic und Daniliuc analysieren 3:3

Trainer Slavisa Jokanovic und Abwehrchef Flavius Daniliuc sprechen nach dem 3:3 in Thun über die verpassten Siege. Der FC Basel wartet seit dem 13. September auf einen Sieg in der Super League.

Der FC Basel bleibt im Tabellenmittelfeld der Schweizer Super League stecken, da das Spiel beim FC Thun nach einem 2:0-Frühstück mit einem 3:3-Unentschieden endete. Trainer Slavisa Jokanovic und Abwehrkapitän Flavius Daniliuc nehmen die Niederlage der eigenen Chancen in dieser Situation direkt in den Blick. Die Mannschaft wartet nun seit dem 13. September nicht mehr auf einen Sieg in der höchsten Schweizer Spielklasse.

Strategische Fehler und taktische Schwächen

Das Spiel zeigte von Anfang an ein klares Bild, als die Basler bereits nach elf Minuten mit 2:0 in Führung gingen. Der Ball war auf der Straße, doch dann änderte sich die Dynamik grundlegend. Der Torwart Jonas Omlin vergab im eigenen Strafraum einen Ball, was den Heimvorteil ermöglichte. Trotz zweimaliger Führung schaffte es das Team nicht, die Kontrolle über das Spielgeschehen zu behalten.

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Der Abwehrchef Flavius Daniliuc sieht das Problem in der mangelnden Direktheit im eigenen Team. Er stellt fest, dass man sich Dinge zu wenig ins Gesicht sagt. Es müsse auch mal härter und aggressiver zugehen. Diese Haltung wird als entscheidend für die zukünftige Entwicklung gewertet.

Die Vorbereitung auf den Gegner wurde als gut empfunden, doch die Umsetzung im Spiel fehlte. Man wusste genau, wie FC Thun spielt, hat sich aber nicht richtig auf sie vorbereitet. Die eigenen Fehler haben dazu geführt, dass das Spiel aus der Hand gegeben wurde. Es ist nicht akzeptabel, wenn kleine Momente das gesamte Spiel ändern.

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Schutz für Jonas Omlin und Mentalitätsfrage

In der Analyse nach dem Spiel stellt sich die Frage nach der Verantwortung. Viele zeigen auf einzelne Spieler, aber das hilft nicht weiter. Man muss die ganze Situation ansehen. Jonas Omlin hatte gar keine Anspielstationen, was die Situation noch verschärft hat. Es ist immer leicht, auf einen Spieler zu zeigen, aber das löst das Problem nicht.

Die Diskussion um eine Mentalitätskrise im Team wird von Flavius Daniliuc zurückgewiesen. Er ist nicht der Typ, der sagt, dass es an der Mentalität liegt. Nein, man müsse an spezifischen Dingen arbeiten, um Spiele zu gewinnen. Die Aussage verdeutlicht den Fokus auf taktische und technische Verbesserungen statt auf allgemeine Vorwürfe.

Der Trainer Slavisa Jokanovic kann sich ebenfalls nicht richtig erklären, wie sein Team die frühe Führung so leichtfertig aus der Hand geben konnte. Er sagt, dass sie Geschenke verteilt und das Spiel aus der Hand gegeben haben. Der Start in die erste und zweite Halbzeit war gut, aber am Ende fehlte die Kraft.

Kommunikation und Führungsstrukturen

Flavius Daniliuc will jetzt vorangehen und in der Kabine das Wort ergreifen. Er muss das tun, da er einer der wenigen erfahrenen Typen im Kader ist. Von solchen Typen hat man ja nicht mehr so viele in der Mannschaft. Deshalb liegt es an ihm, mit den einzelnen Spielern zu sprechen und Lösungen zu finden. Das sei nicht immer ganz einfach, da die Kommunikation komplex ist.

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Der Österreicher muss verschiedene Sprachen berücksichtigen. Die Mannschaft hat viele junge Spieler, die beispielsweise aus Frankreich kommen. Die sprechen kein Englisch, also muss man Französisch mit ihnen sprechen. Diese sprachliche Hürde macht die klare Ansprache noch schwieriger, erfordert aber mehr Einsatz von der Führung.

Heutzutage lässt man sich nicht mehr so viel sagen, wie das früher der Fall war. Es ist eine Situation entstanden, in der man sich die Sachen ins Gesicht sagen muss. Aktuell reicht das Leistungsvermögen einfach nicht für die Ziele der Super League. Die Zukunft hängt von der Fähigkeit ab, diese Härte wiederherzustellen.

Zukünftige Herausforderungen für den Verein

Der FC Basel steht vor der Aufgabe, die defizitäre Leistung zu überwinden. Die Punkteverteilung in Thun war ein Signal für die Notwendigkeit von Veränderungen. Die Fans und die Vereinsführung erwarten eine schnelle Wende. Die nächste Aufgabe wird entscheidend sein für die Moral im Team.

Die Statistiken zeigen, dass seit dem 13. September keine drei Punkte mehr eingefahren wurden. Dies ist ein kritischer Zustand für einen Verein mit den Ambitionen des FC Basel. Die Kommunikation zwischen Trainer und Spielern muss verbessert werden, um diese Phase zu überbrücken. Die direkte Ansprache wird der Schlüssel zur Lösung sein.